2023 小米百万美金技术大奖 9 个重点项目公布，含澎湃 OS、CTB 倒置电池等

IT之家 12 月 30 日消息，今年小米公布了新的科技理念：选择对人类文明有长期价值的技术领域，长期持续投入，并计划在未来 5 年，技术投入 1000 亿元人民币。

在新的科技理念指引下，今年百万美金技术大奖的评选中涌现出了更多科技项目。2023 小米百万美金技术大奖获奖名单即将揭晓，现着重介绍了 9 个重点项目。

IT之家附 9 大项目：

CTB 倒置电池

CyberDog 2 机器人技术

HyperConnect 全新跨端互联框架

新一代 Kaldi

小米澎湃 OS

一体化大压铸技术

小米龙晶玻璃

小米龙鳞纤维

MIX Fold 3 龙骨转轴与立体叠板

据了解，小米为了激励技术人才创新，从 2019 年开始颁发代表公司最高水平的百万美金技术大奖。今年是小米百万美金技术大奖评选的第五年，5 年来获奖的技术如下：

2019：环绕屏技术

2020：MIUI 隐私保护能力建设、小米秒充技术

2021：铁蛋仿生机器人

2022：小米 × 徕卡影像

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