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2023 小米百万美金技术大奖 9 个重点项目公布，含澎湃 OS、CTB 倒置电池等

2023/12/30 20:44:16 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 12 月 30 日消息，今年小米公布了新的科技理念：选择对人类文明有长期价值的技术领域，长期持续投入，并计划在未来 5 年，技术投入 1000 亿元人民币

在新的科技理念指引下，今年百万美金技术大奖的评选中涌现出了更多科技项目。2023 小米百万美金技术大奖获奖名单即将揭晓，现着重介绍了 9 个重点项目。

IT之家附 9 大项目：

  • CTB 倒置电池

  • CyberDog 2 机器人技术

  • HyperConnect 全新跨端互联框架

  • 新一代 Kaldi

  • 小米澎湃 OS

  • 一体化大压铸技术

  • 小米龙晶玻璃

  • 小米龙鳞纤维

  • MIX Fold 3 龙骨转轴与立体叠板

据了解，小米为了激励技术人才创新，从 2019 年开始颁发代表公司最高水平的百万美金技术大奖。今年是小米百万美金技术大奖评选的第五年，5 年来获奖的技术如下：

  • 2019：环绕屏技术

  • 2020：MIUI 隐私保护能力建设、小米秒充技术

  • 2021：铁蛋仿生机器人

  • 2022：小米 × 徕卡影像

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关键词：小米百万美金技术大奖

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