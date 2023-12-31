人工智能揭开拉斐尔名画的秘密：并非完全出自大师之手

IT之家 12 月 31 日消息，最近，一个 人工智能神经网络在拉斐尔的一幅名画中发现了一个不同寻常之处：其中一幅面孔竟然不是出自拉斐尔本人之手。

这幅画名为《玫瑰圣母（Madonna della Rosa）》，长期以来，学者们一直对这幅画是否是拉斐尔原作争论不休。虽然判断一件艺术品来源需要综合各种证据，但一种基于人工智能算法的新分析方法支持了那些认为至少画作的一部分出自另一位艺术家之手的观点。

研究人员来自英国和美国，他们专门针对拉斐尔已知作品的笔触、色彩、阴影等细节训练了一个定制的 AI 算法。数学家兼计算机科学家哈桑・乌盖尔（Hassan Ugail）博士解释说：“我们使用了深度特征分析技术，让计算机学习识别拉斐尔作品的细微风格，从笔触到色调，从阴影到整体布局，无所不包。可以说，计算机的视觉能力已经远远超过了人类肉眼，可以洞察到微观层面的细节。”

机器学习通常需要大量数据进行训练，对于像拉斐尔这样一生作品有限的艺术家来说，这是一个挑战。在这种情况下，研究团队修改了由微软开发的预训练架构 ResNet50，并结合了名为支持向量机的传统机器学习技术。

这种方法之前已被证明在识别拉斐尔绘画方面具有 98% 的准确率，这次他们不仅让 AI 分析整幅画作，还单独研究了其中的各个面部。结果显示，圣母、圣婴和圣约翰的面部都出自拉斐尔本人之手，唯独左上角的圣约瑟面部风格与其他部分明显不同。

研究人员指出，在之前关于这幅画真伪的争论中，圣约瑟夫的面孔被认为不如画框中其他人物精致。

“整幅画作的分析结果尚无定论，”乌盖尔博士坦言，“但当我们单独分析各个面部时，却发现除了圣约瑟，其他部分都与拉斐尔的作品风格高度吻合。”

研究人员推测，圣约瑟面部可能是由拉斐尔的一位学生，朱利奥・罗曼诺（Giulio Romano）所绘制，虽然这一猜测仍需进一步研究，但毫无疑问，AI 技术为揭秘经典画作提供了新的利器。

据IT之家了解，《玫瑰圣母》创作于 1518 年至 1520 年之间，早在 19 世纪中叶，就有艺术评论家质疑该画作并非完全出自拉斐尔之手。

值得一提的是，研究团队强调，AI 并不是要取代艺术专家，而是要成为他们的得力助手。乌盖尔博士表示：“艺术品鉴定是一个复杂的过程，需要考虑方方面面的因素，例如来源、颜料、保存状况等等。AI 只是辅助工具之一，最终的判断还是由专家来做出。”

这项研究成果已发表在《遗产科学》杂志上。

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