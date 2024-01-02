网红 MrBeast 拒绝马斯克橄榄枝：做视频太烧钱，X 平台分不到啥钱

IT之家 1 月 2 日消息，知名 YouTube 博主 MrBeast（真名 Jimmy Donaldson）近日回绝了埃隆・马斯克邀请其将内容直接发布在 X 平台上的请求，并作出了犀利的回应。

周六，MrBeast 在 X 平台上发帖称：“视频已上传，快去看，不然我把你踢飞。” 一位用户随后请求 MrBeast 将视频“也上传到这个平台上”，平台拥有者马斯克也加入了对话，对此表示赞同，他简单地回复：“是的。”

面对马斯克的邀请，MrBeast 毫不客气地表示：“我的视频制作成本高达百万美元，即使在 X 平台获得十亿次播放，也赚不到零头。” 他补充说：“不过，等平台的变现机制真正运转起来，我倒是愿意尝试一下。”

IT之家注意到，X 平台去年开始实施广告收入分成计划。当时，马斯克表示首批支付给创作者的金额总计 500 万美元，一些用户也反映获得了可观的收入。

然而据 Mashable 的报道，拥有超过 2400 万订阅者的 YouTube 博主 KSI 透露，去年 8 月在 X 平台上一个月只赚了 1590 美元。

MrBeast 在 YouTube 上拥有约 2.25 亿订阅者，在 X 平台上拥有 2500 万粉丝。

在 2022 年接受《滚石》杂志采访时，MrBeast 表示他的视频制作成本通常在 100 万美元左右。“我可以做更便宜的视频，”他说，“但我不想。我想突破界限，做的越来越大。”

然而，马斯克似乎很希望 MrBeast 加入 X 平台。去年，MrBeast 因制作视频“1000 个聋人第一次听到声音”而被批评为“励志色情”时，马斯克曾公开为他辩护。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。