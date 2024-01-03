广告商抵制、估值仅剩三分之一，专家断言马斯克不会卖掉 X 公司

1 月 3 日消息，埃隆・马斯克 (Elon Musk) 会在继续亏损的情况下出售之前收购来的社交媒体平台 X 吗？专家们对此发表了看法。他们普遍认为，马斯克不见得愿意出售 X 公司，但可能会出售部分股份来筹集资金。

2022 年，马斯克以 440 亿美元的总价收购了社交媒体推特。几天后，他抱着一个崭新的洗手池穿过公司总部的玻璃门。他当时还发文说：“好好琢磨这件事。”

现在，马斯克自己也面临着一个艰难现实：更名为 X 的推特价值急剧下降。基金公司富达投资近日 (Fidelity) 对 X 的估值不到收购时的三分之一。

这一消息加剧了一些观察人士心中挥之不去的疑问：马斯克会卖掉 X 吗？

专家称，广告商的持续抵制和公司债务的偿还压力给马斯克带来了挑战，出售 X 公司这一选项则变得有吸引力。

然而一些专家表示，马斯克不太可能卖掉 X 公司，因为在他对公司的态度中可以窥见，经济激励似乎是次要的，这种举动可能被外界解读为马斯克承认失败。此外专家们还表示，如果马斯克要出售陷入困境的资产，这些损失将使他处于弱势地位。

哥伦比亚大学专门研究并购问题的法学教授埃里克・塔利（Eric Talley）在接受采访时表示：“如果你想把一块正在融化的冰块卖给需要冰的市场，那就永远不会有好结果。”

X 公司没有立即回应置评请求。

财报显示，在被马斯克收购之前，广告销售占 X 公司营收的绝大部分。

去年 7 月份，马斯克在平台上发布的一篇帖子中表示，自从收购 X 公司以来，广告营收下降了约 50%。

去年 11 月，在马斯克在 X 平台上发表反犹言论后，出现了一波广告业务退出潮。退出的广告商包括康卡斯特、IBM、华纳兄弟探索频道和迪士尼。

随后马斯克为自己发布的内容道歉，但对那些因为抗议而退出 X 平台的广告商进行了猛烈抨击。

“我没想让他们打广告，”马斯克在纽约举行的一次峰会上说。“如果有人想用广告费敲诈我，去你的吧。”

马斯克有一个雄心勃勃的长期愿景，想要把收购来的推特打造成一个“无所不包的应用程序”，不仅是一个信息传递和媒体分享的平台，而且是一个让用户可以购买产品、预订图书或者向朋友转账的多功能工具。

杜兰大学 (Tulane University) 研究公司法的教授安・利普顿 (Ann Lipton) 在接受采访时表示：“很难说他是否愿意出售公司，因为在我看来，他的行为并不明显是典型的经济行动。”“他可能会把打折出售看作是承认失败。”

纽约大学法学院 (New York University Law School) 教授保罗・巴雷特 (Paul Barrett) 则认为：“以目前大幅缩水的价格出售 X 公司，对一个自负的科技大亨来说将是巨大打击。”

不过一些专家表示，马斯克最快会在今年出售部分股份，因为他需要筹集资金来拓展 X 平台的功能。

投资公司韦德布什股票研究董事总经理丹・艾夫斯 (Dan Ives) 说：“他会接受现实，但也会筹集外部资金。”

当时为了收购推特，马斯克从摩根士丹利、美国银行和巴克莱银行等主要银行机构那里借了大约 125 亿美元。

到目前为止，马斯克已经为这笔债务支付了上亿美元。但哥伦比亚大学法学教授塔利表示，X 营收不断下降给马斯克就贷款条件进行重新谈判带来了不小压力。

如果债务负担持续存在加之营收继续下降，马斯克面临的处境会越来越难。

塔利说：“这才是人们坐立不安的时候。”

在去年 11 月份举行的一次会议上，马斯克承认 X 公司面临生存风险，但表示愿意承受这些风险。

“抵制广告会毁掉公司，”马斯克补充道。“全世界都会知道，是那些广告商害死了这家公司，我们会一一记下来。”

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