华为鸿蒙智行旗下智界第二款车型 S9 无伪装谍照曝光：中型轿跑 SUV，消息称二季度上市

IT之家 1 月 3 日消息，国内车媒“智电出行”近日晒出了华为旗下智界品牌的第二款车型智界 S9 的部分细节图片。尽管这些图片展现的仅仅是新车局部内容而非全貌，但也可以看出来不少关键信息。

此次拍到的测试车外观基本已经除掉了用来伪装的车衣，呈现“霜月银”的配色，前脸则采用了智界 S7 同款的大灯造型，同时也能看到新车头顶配备了一颗激光雷达。车尾部分，新车采用了溜背式设计，较高的车身基本可以确认这是一款中型轿跑 SUV。

从激光雷达、红色卡钳等配置不难看出，此次亮相的新车将是智界 S9 的顶配版本。作为参考，智界 S7 为其顶配车型 Max RS 配备了 Brembo 制动卡钳，仅有入门的 Pro 车型未配激光雷达。

内饰方面，新车座舱布局基本与智界 S7 维持一致，同样拥有椭圆形方向盘、距离驾驶员较远的仪表和可以用来当“小桌板”的纯平仪表台。

据IT之家此前报道，博主“鱼雷 2954”去年曾曝光一组智界 S9 的测试车谍照，彼时新车仍覆盖有伪装贴纸。该博主还晒出了一张随车信息的照片：车型名称为“EHY-HW 电机-后驱长航版”。其称，HW 电机自然说的就是华为电机，坊间传闻称华为将其命名为 Drive One 电机。

博主 SugarDesign 去年则根据新车谍照绘制出了智界 S9 的假想图。根据此前爆料，新车预计在今年第二季度上市，同样拥有途灵智能底盘、192 线激光雷达，最大续航里程有望超过 800km。

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