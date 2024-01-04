密码管理工具 LastPass 公告：主密码强制要求至少 12 位

IT之家 1 月 4 日消息，密码管理工具 LastPass 于去年 9 月发布邮件提醒之后，近日发布公告，宣布主密码强制要求至少 12 位。

IT之家注：LastPass 成立于 2008 年，在推广初期并没有对旧账号的主密码进行字符限制。

LastPass 于 2018 年开始，新注册用户主密码的最小长度调整为 12 个字符，而现在 LastPass 将这项策略部署到旧用户上。

LastPass 在公告中表示，虽然美国国家标准与技术研究院（NIST）规定密码必须至少有 8 个字符长，但更先进的密码破解和暴力破解技术的发展，促使公司制定更安全的标准。

官方还提供了一份最佳实践清单供参考：

至少使用 12 个字符，且建议使用更多字符。

大写、小写、数字和特殊字符值至少各使用一个。

要让人记得住，但不容易被猜到，比如口令。

确保只有你本人知道主密码。

不要使用电子邮件地址作为主密码。

不要在主密码中使用个人信息。

不要使用顺序字符（如 "1234"）或重复字符（如 "aaaa"）。

确保不要在其他账户或应用程序中重复使用主密码。

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