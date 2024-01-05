OPPO Find X7 系列手机首发全新哈苏回眸人像，号称发丝也能精确抠图

IT之家 1 月 5 日消息，即将在 1 月 8 日发布的 OPPO Find X7 系列今日公布了全新的哈苏大师影像特性。

OPPO Find X7 系列将首次支持哈苏回眸人像能力，号称“第一次为手机的人像模式带来捕捉动态的能力”，实现轻松抓拍。

OPPO 表示：“得益于哈苏回眸人像，Find X7 系列可以清晰捕捉人像动态瞬间，并通过全新升级的人景分离算法精确计算出人物运动姿态下的主体与背景环境，提供难以置信的抠图精度，甚至连飞扬的发丝也可以被准确计算并分离。”

此外，通过超光影图像引擎，专业哈苏人像会对面部的光影进行雕琢，号称突破传统人像模式对面部过度提亮以及抹平光影的粗暴处理。在专业哈苏人像中，OPPO 宣布实现了内渐变效果以及渐进式的景深计算，模拟光学的虚化效果。

OPPO Find X7 系列新品发布会将于 2024 年 1 月 8 日 14:30 举行，届时IT之家将带来第一时间的跟进报道。

OPPO Find X7 系列搭载“全球首款双潜望镜头”，首发安卓全焦段 4K 杜比视界 HDR 视频拍摄。据此前爆料信息，OPPO Find X7 Ultra 采用双潜望镜方案，配备 F / 1.8 LYT900 一英寸主摄，支持 14-135mm 焦段、3X 光变 + 6X 光变、哈苏影像。

OPPO Find X7 Ultra 提供海阔天空、大漠银月、松影墨韵配色，采用玻璃和素皮拼接设计；OPPO Find X7 则提供烟云紫、星空黑配色，采用全玻璃设计，或将提供素皮拼接版本。

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