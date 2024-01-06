特斯拉 Cybertruck 皮卡续航里程遭质疑：标称 515 公里、实测 408 公里，缩水 20.6%

IT之家 1 月 6 日消息，国外汽车媒体 Insideevs 近日展开测试，发现特斯拉 Cybertruck 纯电皮卡的续航里程注水，标称 320 英里，实测 254 英里，仅为标称的 80%。

YouTube 频道“Out of Spec”主播凯尔・康纳（Kyle Conner）直播测试，测试方式非常简单，就是满电的情况下，让 Cybertruck 开到无法移动为止。

测试条件为在得克萨斯州一个华氏 45 度的夜晚使用的车辆是一辆双电机 Cybertruck，配备 20 英寸轮毂和 35 英寸全地形轮胎。

汽车在特斯拉超级充电站充满电，然后凯尔驾驶它，直到 Cybertruck 无法依靠自身动力行驶，车速保持在 70 英里 / 小时，空调风扇被设置为低速，关闭了 Autopilot 高级驾驶辅助系统。

本次测试全程直播，直播过程为 5 小时。特斯拉称，配备全地形轮胎的双电机 Cybertruck 满电后可行驶 320 英里（IT之家注：515 公里），而实际在高速上仅行驶了 254 英里（408 公里），缩水 20.6%。

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