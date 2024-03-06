雷军近照曝光，对比图引网友感慨：造车催人老

造车像把刀，刀刀催人老。最近雷军的实拍近照曝光，米粉心疼，网友感慨：造车实在太苦了。

而且更有好事者，把三个月前的公开活动照片和这张放在了一起，更是令人感慨：人的老去就在一夜之间。

▲ 左为雷军三个月前在武汉大学，右为近照

“雷军老了”甚至在微博成了潜在的热搜话题，感叹、感慨的评论，一波接一波。

还有米粉心疼：雷总，这车咱不造了行不？

车企一把手在两会

上图右边的雷总近照，图源是他参加两会的采访。

雷军在采访中透露了今年自己提交的议案，主要是围绕：

打造更多具国际影响力的中国品牌

发展新兴产业包括 新能源汽车

发展数字经济

雷军今年具体提交了四份建议，其中有一条和汽车产业直接相关：

进一步规范智能驾驶产品安全应用。

雷军的建议比较全面，不仅涉及到行车时的辅助驾驶，还有无人泊车的安全保障，以及车端数据的使用。

除了雷军外，朱华荣、李书福、何小鹏和张兴海等多位车企掌门人都在两会上建言献策。

和雷军一样，长安汽车董事长朱华荣也在关心车端的数据安全，朱华荣建议要明确汽车数据中个人信息的界限，细化汽车数据产权规定。

吉利董事长李书福则建议促进汽车运动和汽车后市场发展。

雷总的湖北老乡何小鹏探索新应用场景，建议开展限定场景下，夜间低速无人驾驶。

赛力斯董事长张兴海聚焦出海，建议鼓励供应链企业与优质车企“协同出海”。

两会的车圈名人，不少。雷军引发的关注，最多。

这不是雷军第一次参加两会了，但这次引起超高的关注，自然是因为小米汽车发布在即。

国内车企内卷不止，小米 SU7 又箭在弦上，最近每发一款新车，网友就要为雷军发回愁：

军儿～雷总～，这价咋定啊？？？

SU7 将至，友商掀桌

小米 SU7 上市的脚步越来越近了。

过年前雷军就表示，小米 SU7 已开始小规模量产，最近还有爆料文件显示，小米汽车北京工厂一季度产能是 2000 辆，年产值 4 亿 —— 后来被小米官方回应不实。

还有爆料称，已有同行被小米汽车邀去内拍，即静态体验拍摄，这表明新车上市将近。

但最了解自己的，还可能是友商。就在上周新款极氪 001 发布后，极氪高管在接受群访时也透露，自己听到消息的是，小米 SU7 发布会可能会 3 月 28 日。

这个时间，倒也有几分可信。首先时间点临近财报业绩披露，可以作为新亮点。其次今年 4 月北京车展来袭，可以在全球一级车展接收更大范围、更直接的营销和销售。

以及对于这个时间传闻，小米汽车这次没有明确否认，回应称：

具体时间会通过官方渠道公告。

当然，小米 SU7 如今已是箭在弦上，不得不发，但又不太好发。

在小米汽车技术发布会上，小米 SU7 几乎底牌出尽，就剩定价了 —— 也是最后最影响市场竞争力的要素了。

雷军曾多次公开表示，SU7“不可能 19.9”，“有点小贵”。

然而来自友商的用户温暖，一波接一波，轮着给 SU7 的定价“出难题”：

先是极氪 007 提前至技术发布会前一天发布，同样是主打高性能的纯电轿车，尺寸比 SU7 略短，最快零百加速和 SU7 相差不大，20.99 万起售，顶配只卖 29.9 万元，把 20 万档拉满了。

技术发布会后，吉利又推出了一款纯电轿车银河 E8，车长超 5 米，起售价叠加权益还不到 17 万元。

有网友认为，吉利这是用 007 全面狙击 SU7，又打出一张 E8 封住小米的下限。

这还不算完，极氪刚刚接着出牌，26.9 万起售的新款 001，全系标配 800V 和激光雷达，入门续航就是 750km。

这张牌一出，网友直呼：

提前堵小米的不止是极氪，受车圈大氛围影响，汉 EV 和小鹏 P7i 等纯电轿车爆款，最近也都分别降至 17.98 万元和 20.39 万元。另外，智己 L6 和极越 07 也都在热身了。

真是有句话雷军说得很对，这个价位就是竞争最激烈的价位。

所以形势如此，即便苹果放弃了造车，让雷总少了一个对标，以后小米汽车也不必向苹果汽车宣战、全面对标，但身处全世界最卷的汽车市场，小米 SU7 压力很大，雷军压力不可谓不大。

有网友认为，正是小米汽车面临的严峻形势，让 All in 造车、年过半百的雷军肉眼可见的速度衰老。

而造车催人老的，又何止雷军。

造车如刀催人老

2022 年 8 月 29 日，对何小鹏来说是个值得纪念的日子，这天他刚好全职进入小鹏五周年。

此时的小鹏还未经历“G9 发布滑铁卢”，形势大好，月均销量破万，这在当时是个不错的成绩。

然而何小鹏还是发文感慨：

头发也白了，造车真不易。

更早前，也就是 2019 年，众所周知蔚来遇到了很大的困难，李斌回忆当时的蔚来是“命悬一线”。

据李斌透露，连下个月发工资都要想办法去筹集腾挪。有许多蔚来员工感慨当时的李斌：

斌哥在以肉眼可见的速度衰老。

可见造车不易，无论车企面临什么样的形势，CEO 们都面临着很大的压力。

尤其是今年，“高合停工停产”，“一天之内 9 家车企降价”，2024 车企竞争的激烈和残酷，大家都已经感受到了。

何小鹏曾言，今年中国汽车品牌会进入淘汰赛，李斌也说过，新能源车企将在 2025 年进入决赛。李想则认为今年决赛圈只剩下 5 家，现在名额就剩 2 个了。

都看到了造车机遇空前，但机遇背后是巨大压力和更玩命的 996。

小米创业的时候就是 996，如今小米汽车形势之下，一夜衰老的雷军，一定不止 996。

但，还是注意身体健康吧～

参考链接：

https://mp.weixin.qq.com/s/04J18G6x_VzOonQ-FBK50A

本文来自微信公众号：智能车参考 （ID：AI4Auto），作者：有据无车

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。