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首页 > 游戏之家>游戏快报

EA 游戏《肯泽拉传说：扎乌》 4 月 23 日发售，Steam 国区 106.2 元

2024/3/7 8:15:51 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 3 月 7 日消息，在今日举行的 Xbox 发布会上，由 EA Originals 打造的《肯泽拉传说：扎乌》公布了最新宣传片。

这是一款恶魔城类横版动作游戏，4 月 23 日发售，登陆 Xbox、Playstation 和 PC 平台，目前已经上架 Steam，国区九折后为 106.20 元。

IT之家查询发现，预购《肯泽拉传说：扎乌》标准版即可获得以下奖励：

  • 卡隆加的祝福视觉效果改版

  • 2 个萨满点数，可在游戏内解锁多达 2 种技能

  • “灵魂转移者”数字伴侣漫画

关于这款游戏

舞动萨满之舞。重拾你父亲的灵魂。

一个悲伤的男孩开始阅读其已故父亲执笔的班图传说。化身年轻的萨满扎乌，冒险进入美丽而危险的肯泽拉大陆，与死神讨价还价，试图将其爸爸从黑暗中带回。

借助你的宇宙力量和初出茅庐的勇气，向未知的神话大陆进发。肯泽拉曾经充满生机，如今却充斥着迷失的祖灵。在扎乌向其目标前进之时，3 个强大的存在等待着他。他们的力量令人生畏，却又意外地让人感觉熟悉。你愿意接受萨满之舞吗？

主要特色：

《肯泽拉传说：扎乌》由演员阿布巴卡尔・萨利姆（《刺客信条：起源》、《异星灾变》）创办的 Surgent Studios 制作，由 EA Originals 发行，从班图文化中丰富的神话故事汲取灵感，带你踏上一段惊险刺激的情感之旅。

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