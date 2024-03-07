EA 游戏《肯泽拉传说：扎乌》 4 月 23 日发售，Steam 国区 106.2 元

IT之家 3 月 7 日消息，在今日举行的 Xbox 发布会上，由 EA Originals 打造的《肯泽拉传说：扎乌》公布了最新宣传片。
这是一款恶魔城类横版动作游戏，4 月 23 日发售，登陆 Xbox、Playstation 和 PC 平台，目前已经上架 Steam，国区九折后为 106.20 元。
IT之家查询发现，预购《肯泽拉传说：扎乌》标准版即可获得以下奖励：
卡隆加的祝福视觉效果改版
2 个萨满点数，可在游戏内解锁多达 2 种技能
“灵魂转移者”数字伴侣漫画
关于这款游戏
舞动萨满之舞。重拾你父亲的灵魂。
一个悲伤的男孩开始阅读其已故父亲执笔的班图传说。化身年轻的萨满扎乌，冒险进入美丽而危险的肯泽拉大陆，与死神讨价还价，试图将其爸爸从黑暗中带回。
借助你的宇宙力量和初出茅庐的勇气，向未知的神话大陆进发。肯泽拉曾经充满生机，如今却充斥着迷失的祖灵。在扎乌向其目标前进之时，3 个强大的存在等待着他。他们的力量令人生畏，却又意外地让人感觉熟悉。你愿意接受萨满之舞吗？
主要特色：
《肯泽拉传说：扎乌》由演员阿布巴卡尔・萨利姆（《刺客信条：起源》、《异星灾变》）创办的 Surgent Studios 制作，由 EA Originals 发行，从班图文化中丰富的神话故事汲取灵感，带你踏上一段惊险刺激的情感之旅。
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