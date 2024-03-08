马斯克预言要完的新势力 Rivian，新车 R2 一开售，网页就崩了

一款“方盒子”，今天在北美引起热议。Rivian R2 开启预售，车长和 Model Y 相近，动力比 Model Y 更猛，卖得比 Model Y 还贵。配备 11 个摄像头和 5 个雷达，目标实现 L3 级自动驾驶。

但是新车交付时间，能不能早于马斯克预言的破产时间，是个问题。

Rivian 新车 R2 开订

R2 是一款车长超 4.7 米的 SUV，车头依然是 Q 萌的家族设计，车身线条比较硬。

从外观和介绍来看，R2 更强调“野趣”，车顶设置了行李架，车尾还可延伸出自行车架。

再来看车子内部，内饰风格简约，比较罕见的是，第一排座椅也支持放倒。

Rivian 认为这样的设计，不管是存放货物还是在外露营，都能为车主提供更大的空间。

主驾驶座椅也能折叠，显然也利于车辆自动驾驶时，车主躺平（doge）。

智能驾驶正是预售时 Rivian 强调的点，其希望能利用车上的 11 个摄像头和 5 个雷达，在高速上实现驾驶员脱手脱眼开车，即 L3 级自动驾驶。

目前尚不清楚 5 个雷达具体是什么配置。

智能化方面 Rivian 没有展示太多，主要透露的还是三电表现。

Rivian R2 共有单、双、三电机三个车型，最快零百加速不到 3 秒，比 Model Y 性能版略快。

但是续航比较一般，大电池组的续航里程超过 480km。

补能速度没有具体说明，Rivian 只表示用快充桩不到 30 分钟就能从 10% 充至 80%，充电端口采用的是特斯拉 NACS 标准。

最后说下价格，只给了一个 4.5 万美元的起售价，折合人民币约为 32.4 万元，比 Model Y 入门版在北美地区的起售价贵了 1000 美元还多。

目前官方已开启预定，但是预定界面出 BUG 了，尚不清楚是下单人数太多，超出了服务器负载能力，还是网站本身就有问题，至今没有修复。

今天下定，2026 年年中交付，不跳票的情况下要等两年。

这就比较尴尬了。

马斯克预估 Rivian 的破产时间，可比 R2 交付时间早。

马斯克：Rivian 车不差，但估计要完

Rivian 是一家滑板底盘造车公司，成立于 2009 年，ToB 和 ToC 业务都在做。

先是在 2017 年发布了两款纯电皮卡，即现在在售的五座 R1T 和七座 R1S。

两年后，又从亚马逊手中拿下 10 万辆电动卡车的订单。

2021 年上市时市值一度突破 1500 亿美元，超过了通用和福特等传统巨头。

一度被称作“特斯拉劲敌”，风头一时无两。

结果上市当年只交付了 920 辆车，成绩非常糟糕。

后来又闹出各种负面事件，包括突然涨价、因安全问题车辆召回、供应链问题工厂倒闭等。

2023 年实现销量两连涨，但销量也不过刚刚 5 万台。

如此糟糕的表现，自然让资本市场不看好，如今市值只有 122.2 亿美元，相比峰值缩水了近 92%。

经营状况当然也比较糟糕，其 2023 年财报显示，去年一年亏损了大约 54.32 亿美元 (折合人民币约为 390.6 亿元)

截止 2023 年四季度，其公司现金储备余额为 93.68 亿美元，相比去年同期少了 28 个亿，季度亏损呈扩大趋势。

财报公布后，马斯克在社交平台锐评：

（Rivian）就靠他们的金主爸爸活着呢。

随后预言，按照现在的情况估计，Rivian 将在 6 个季度内破产。不过也表示，情况可能会有所改变。

他评价 Rivian 的产品设计并不差，但是他认为车企真正的挑战应该是在健康的现金流下实现量产。

Rivian 当时并没有理会马斯克的锐评，只是宣布要裁员 10%，大概波及 1300 人，并且下调了 2024 产量预期，还不到一万辆。

为了进一步降本增效，还更改了新车型 R2 的生产地，前 Waymo 掌舵者、现 Rivian 董事会成员 John Krafcik 在现场表示，这也能够加快 R2 的交付速度。

确实要加快了，因为再不快，按现在的财务状况和销量预估，马斯克的预言没准儿就成真了。

本文来自微信公众号：智能车参考 （ID：AI4Auto），作者：有车有据

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