立打 2.2 折仅 394.5 元：春花 X22B 无线洗地机京东限时购 + 6 期免息

春花 X22B 无线洗地机于 2022 年 6 月份上架，上市发售价为 2999 元，今日直降至 1799 元。
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官方表示，这款洗地机采用新型塔压式尘水汽分离 + HEPA 方式，只需直接添加自来水，就能通过电解产生次氯酸，搭配 2000 转 / 分钟滚刷，实时持续提供洁净电解水冲洗滚刷，避免污水洗地。
配备 830ml 清水箱 + 550ml 污水箱，大容量设计减少使用过程中添加清水或倾倒污水的频次。
软绒复合滚刷，软绒 + 硬毛遇水不湿塌，大直径不易缠毛发。贴边设计，轻松应对边角污渍。
另外，这款洗地机内置 4000mAh 锂电池，可拆卸设，提供 40 分钟标准档续航，大户型也能一次清洁。
基站支持独立给主机供电，地面清洁完成后，主机放回基站，一键自动清洁滚刷，洁净后即可高速甩干。
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