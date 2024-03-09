如何形成个人摄影风格？

对于摄影爱好者来说，如果想要在摄影道路上走得更远，拥有个人风格是必须具备的一个前提。

个人风格不仅能表现出自己对于摄影、对于身边事物的理解，还能在一定程度上反映出技术水平和审美，并且能建立区分度，突出个人特色。

那么对于普通摄影爱好者来说，应如何形成个人摄影风格？

1. 扎实的基础

不论是在艺术领域还是在运动、学术等领域，风格无一例外都是建立在扎实的基础上的，以摄影为例，通俗地来说，只有掌握了熟练的技术，有了一定的审美，才有资格去养成风格，毕竟风格需要足够的摄影理解来做支撑。

多看、多模仿、多练习、多思考能逐渐地提升我们的技术和审美，当基础足够扎实之后，我们自然会形成个人风格的一些趋向，所以，在初学阶段谈风格是不理性的，也是不现实的。

2. 充分理解风格

有些人对于摄影风格的理解过于狭隘，如将摄影风格完全看做是后期风格，或者认为摄影风格完全取决于拍摄器材，这都是不全面、不充分的理解。

如果对摄影风格进行具体划分，可以列出许多种类：

从器材上来看，有胶片、数码、古法摄影等等；

从题材上来看，有风光、人像、纪实、产品、微距、动物、建筑等等；

从后期方面来看，不同的光影、色彩又能产生出许多风格；

构图、光影等关于摄影的方方面面都可以衍生出风格，并且这些方方面面又能互相进行组合影响，进而发展出各种各样的风格。

3. 塑造个人风格

在了解以上并且有一定的摄影基础后，如果想要慢慢发展自己的风格，可以从这几方面下手：

首先可以思考一下自己经常拍什么、喜欢拍什么、擅长拍什么，这几个方面能在很大程度上影响我们风格的养成，如国内著名的摄影师“喵呜不停”老师，他喜欢用相机记录街头巷尾的猫，并且几乎只拍猫，这逐渐成为其摄影风格；

其次我们可以思索一下自己的拍摄习惯，如喜欢用什么器材、喜欢在什么时间点拍摄、喜欢怎样构图、后期喜欢怎样调节，这些细节方面也可以左右我们的风格，这里再举一个例子 —— 摄影师 TenGuSan，他喜欢用拍立得相机去拍身边的人、物、景，把一个被很多忽视的器材玩出了绝活，也由此形成了自己的风格。

另外我们还可以参考一下自己喜欢的作品，试着去模仿一下这些作品的风格，我们之所以喜欢它们或许是其中的某些元素与自己产生了共鸣，在学习模仿的过程中说不定就能把一些元素转化为自己的风格。

最后需要知道的是风格并不是一成不变的，很多摄影师都转变过个人风格，因此我们可以多尝试一下，慢慢找寻适合自己的一种风格。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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