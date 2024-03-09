贾跃亭把丁磊告了：大骂李鬼，要伸张正义，昔日搭档反目成仇

贾跃亭的愤怒一击

作者｜楚门

编辑｜秦章勇

到处寻找“买家”的高合，等来了一个要命的官司。

3 月 5 日法拉第未来宣布（FF），以侵犯商业机密和不正当竞争为由，向中国广东省深圳市中级人民法院对 FF 前高管、华人运通创始人丁磊（连同其它关联公司）提起诉讼。

请求法院判令赔偿相应损失，并进一步要求华人运通立即停止侵犯与 FF 91 相关的商业秘密的行为。

贾跃亭也在微博指名道姓炮轰丁磊，称丁磊任职近两年时间，拿着高达三千来万的收入，学习着 FF 全新的 AI、互联网造车理念和知识，却借职务之便，一直蓄谋和实施盗窃 FF 的知识产权、技术数据和商业机密。

“是时候揭穿李鬼，伸张正义了......”

“蓄谋实施盗窃”、“抄袭产品”、“行业耻辱”、“抹黑 FF”... 贾老板用词之严厉，隔着屏幕都能感觉到他的愤怒。

这些控诉，对风雨飘摇的高合来说非常不利。

前不久，丁磊称只有“三个月自救窗口期”，内部高管甚至说只有一个月。期间丁磊也曾亲自去重庆，到长安总部和朱华荣见面商谈。但长安汽车对收购高合一事直接否认，短暂的暧昧，让高合迅速回归现实。

眼下距离 2 月 18 停工停产已经半个月了，留给高合和丁磊的时间越来越少了。

01 、老东家落井下石

今天一大早，拉第未来官方微博 Faraday Future 就发布消息，FF 及其中国子公司以侵犯商业机密和不正当竞争为由，向高合以及丁磊提起诉讼。

进一步要求华人运通立即停止侵犯与 FF 91 相关的商业机密的行为，包括但不限于停止使用涉案商业机密，使用涉案商业机密设计、开发、生产和销售涉嫌侵权的产品，销售涉嫌侵权的产品或使用涉案商业机密为涉嫌侵权的产品提供售后服务。

简单来说，就是 FF 认为丁磊和高合汽车的母公司华人运通涉嫌侵犯 FF 知识产权。

FF 在起诉中要求高合停止一切侵权车辆的生产和销售，并提出了批次偿还几十亿元的高额赔偿。

据悉，起诉还把丁磊排在了第一位。FF 还计划第二阶段在美国同步提起诉讼，除了索赔高额赔偿金外，FF 还将对丁磊提出刑事诉讼。

结合公开信息来开，双方的矛盾点主要集中在高合旗下的首款车型 HiPhi X，和法拉第未来一直以来努力量产的 FF 91 车型非常相像。

有律师认为，如果 FF 起诉丁磊和高合汽车侵犯 FF 知识产权属实，高合不仅将付出高额的赔偿金，作为高合汽车创始人的丁磊还有可能面临刑事责任。

截止目前丁磊和高合方面还没有做出回应，但网友的吃瓜热情已经坐不住了。

在 FF 的这条起诉通知微博下，有网友评论道，让贾老板回国说话。

也有网友提出疑问，早不起诉晚不起诉，为什么要等到高合自顾不暇的时候才起诉，是不是不想让丁磊翻身？

有人认为，贾老板这是秋后算账，好不容易等到这一天，要直击要害。

不过比起 FF 起诉高合这件事，网友们似乎更关心，贾跃亭能不能亲自回国出庭作证。

02 、和阿维塔互送秋波

高合和 FF 的不合由来已久，不久前高合被曝出濒临破产时，有人在朋友圈分享了一篇关于高合汽车的文章，FF 创始人贾跃亭在这条朋友圈下发表攻击性评论，称其是“行业的耻辱”。

贾跃亭的愤怒来源于和高合汽车的创始人丁磊的爱恨情仇，多年前丁磊曾和贾跃亭在乐视汽车共事。

当时两人还是行业认为的“黄金搭档”，丁磊作为正儿八经的汽车老兵，1988 从复旦大学物理系研究生毕业，一直到 2011 年，一直在上汽体系工作。

在上汽丁磊在从工程师做起，一路高升至上海通用汽车有限公司总经理、上汽集团副总裁。

离开上汽后，丁磊开始了从政之路，2013 年 8 月，丁磊已经担任上海浦东新区副区长一职，兼任张江园区管委会主任。如果安稳从政，大概率会步步高升。

2015 年 9 月，贾跃亭邀请丁磊加入当时的乐视，担任乐视汽车联合创始人、乐视汽车全球副董事长，丁磊就此重返汽车圈。

但丁磊和贾跃亭只共事不到两年就分道扬镳，2017 年 3 月，丁磊离开乐视，乐视的资金链危机随即爆发，贾跃亭在 2017 年 7 月远走美国。丁磊则成立了华人运通技术有限公司，并在 2019 年 7 月发布了汽车品牌高合。

2020 年的北京车展上，高合携旗下首款车型豪华智能纯电动汽车 HiPhi X 正式亮相，HiPhi X 凭借新潮前卫的设计以及高端科技的定位，火速引发市场热潮。

但也正是因为这款车，让高合和 FF、丁磊和贾跃亭的关系，几乎可以说到了水火不容的地步。

有消息称，丁磊离开乐视汽车时带走了核心团队和 FF 91 的知识产权，包括全套设计数据等，因此导致高合推出的第一款车 HiPhi X，其外观与贾跃亭的 FF 91 高度相似。

谁也没想到，在高合这个节骨眼上，贾跃亭会冒出来踩一脚。

毕竟现在的高合已经到了强弩之末，从上个月宣布停工停产 6 个月开始，丁磊和高合的一举一动就格外引吃瓜网友津津乐道。

上周，有媒体报道称，长安汽车或出手拯救高合，将收购高合 51% 的股权，双方高层已在长安总部重庆会面。

随后还流传出了丁磊现身重庆长安总部，与长安汽车董事长朱华荣会面的图片，“高合有救了”的消息也随之传出。双方对于会面的消息并未否认，朱华荣回应媒体表示，在谈，离“妥”还远。高合方面也称丁磊确实去了长安，双方领导做了友好的沟通。

不过后来长安在互动平台表示，收购高合 51% 的股份，以及长安将接手高合汽车等均为不实信息。

虽然长安方面称是不实消息，但双方的互动还算友好，长安旗下的阿维塔日前也曾向高合和丁磊致意，阿维塔总裁陈卓在社交媒体发文称“期待和欢迎丁总带着高合归来”，阿维塔和高合都转发了这条消息互动。

高合和长安方面到底谈得怎么样，我们无从得知，但现阶段的高合无疑是热锅上的蚂蚁，如果 FF 状告高合侵犯知识产权属实，对高合来说无疑就是雪上加霜，目前正在进行的被收购或是投资事项势必会受到影响，翻身之事就更加无从谈起，可以说贾跃亭和 FF 是给了高合致命一击。

距离丁磊在对员工讲话时所称的“高合汽车还有 3 个月的窗口期”，已经一天天过去，在丁磊和高层积极自救的时候，高合员工早已坐不住了。

有媒体报道称，高合员工维权群内，一些员工没有收到离职批准，以至于无法及时找新工作跳槽，但有人表示这周将会统一办理离职，等通知。

本文来自微信公众号：超电实验室 （ID：SuperEV-Lab），作者：楚门

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