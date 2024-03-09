Excel 中 TEXT 函数用法介绍

锵锵~ 大家好哇！我是卫星酱~

上周，我和同事约好了一起下班。

但是！突然发现还有张排期表得今天做完！

「等我一下！」我大喊，迅速切出 Excel 操作起来。

「好吧，」同事放下包，说，「那我就等你……」「好了咱走吧~」她话音未落，我就准备关机下班。

「哈？」她大惊，瞪着眼说：「这么快？不对，我只看你改了日期啊，星期也是要改的！」

「不用啊，」我一挑眉，给她看我的屏幕：

它会自动更新，你看：

1、TEXT 函数

为什么我做排期表这么快？

其实是我在 B2 单元格用了一个公式：

=TEXT(A2"AAAA")

TEXT 函数是一个文本转化函数，能将字符串按照指定的代码，转化为对应的文本。

比如此处，AAAA 就代表中文星期全称。

所以，有了这个函数，我只要修改 A 列的日期，第二列中的星期就会自动跟着改变了！

是不是很方便呢？

2、改变日期格式

TEXT 函数的作用还远不止如此！

数值改日期：

=TEXT(B2"0-00-00")

日期改格式：

一般我们输入日期，系统会自动设置为 2014/3/14 这样的格式。

如果我们想用「-」作为隔断，就需要设置单元格格式，或者使用函数公式：

=TEXT(A1"YYYY-MM-DD")

显示为其它格式也同理：

3、时间间隔取整

=TEXT(B2-A2"H")

要计算开始到结束大约隔了几小时，可以先用「B2-A2」计算确切时间，再用 TEXT 函数让结果显示为小时。

4、条件判断

一般我们用 IF 函数做条件判断对错，但部分情况下用 TEXT 函数，会更为简便：

=TEXT(B2"正增长负增长零增长")

=TEXT(B2,"盈利0元;亏损0元;不盈不亏")

同学们找出以上公式的规律了吗？

没错，当判断条件是「正、负、零」时，就能使用 TEXT 函数，比 IF 更简短哦~

5、写在最后

好啦，今天分享了 TEXT 函数的几种用法！

❶ 改变日期格式

❷ 时间间隔取整

❸ 条件判断

不起眼的文本函数，也能起到大作用~

本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：卫星酱

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