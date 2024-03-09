巴黎奥运会安保计划被偷后，网友：别冤枉小偷了

自从上一届东京奥运会开始，我就感觉奥运会的乐子要比奥运会本身还要刺激。

这不，时光飞逝，一转眼巴黎奥运会就要在今年 7 月举办了，但相关的迷惑新闻也在逐渐变多。

例如你敢信，在前两天，巴黎奥运会的安保计划竟然被偷了？！

后续巴黎又对此进行了否认，表示确实是有东西被偷了，但并没有偷到机密信息。偷了，但没全偷。

这一来一回给大家乐完了。

其实在大众看来，都不用管被盗的到底是什么，光是「安保计划因为安保不到位结果被偷了」就够抽象的了。

毕竟此时距离奥运会开幕也就一百来天，之前说奥运会期间巴黎会动用 3.5 万工作人员负责安保问题，不仅要维持秩序防止街头犯罪，还要预防恐怖袭击，压力很大。警方还因为要加班罢工抗议，要求加工资来着。

结果一转眼，安保系统还没支棱起来就被小偷轻松击穿，就好比你为了防弹买了防弹衣，还没开始展示买家秀，对面一记飞刀直接爆头了。

而很多网友听完这个消息都笑出声了，认为这和找借口说作业被狗吃了有什么区别？是不是安保计划压根儿就没写，甩锅给小偷。

法国小偷：完了，我成平账的了。

动作指导：在法国丢了作业的秦朗同学。

有人已经脑补出此时小偷已经道心崩坏了。

也有人吐槽，这操作像是来骗方案的。

所以这玩意是怎么被偷的？

其实小偷就是偷了一个包，包里有一台笔记本电脑和两个 U 盘，而根据最初的说法，这个 U 盘里装着巴黎奥运会安保计划相关的「敏感」信息。

背包属于一位 56 岁的市政工作人员，他当时在巴黎赶火车，包就放在了头顶的行李架上，结果换乘时发现包没了，小偷的实力也是恐怖如斯。

后续巴黎更新了消息，否认了机密计划被偷的说法。

他们说根据初步调查认为，这位工作人员被盗的电脑和 U 盘中，没有任何关于奥运会和残奥会期间警方行动计划的信息。

并吐槽相关新闻有点草率，其实 U 盘里只有一些奥运会期间巴黎的道路交通资料，而不是什么敏感的安全计划。

也就是告诉大家别慌，失窃的 U 盘里没有一点有用的信息。小事儿，都是小事儿。

但这个说法让法国的媒体都绷不住了，还拍了个短片恶搞了一下，演绎了一下小偷崩溃的心态。

小偷先是信心满满偷到了 U 盘，自以为搞到了巴黎的安保计划：

然后和同伙准备打开查看，结果发现 U 盘里面竟然是空的，只有一个新建文件夹，还以为是电脑坏了。

最后才反应过来，安保计划就是根本没有计划，这才是法国人办事的风格。

这也确实是一个最强的防盗手段，如果我什么计划都没做，那就算被小偷偷走了，也什么都不会丢，顶级空城计。

再后来的消息是窃贼已经被抓了。

这个小偷是个惯犯，专业领域就是在公共交通上偷东西，今年才二十来岁，说是要被判七个月。毕竟偷东西偷出了国际新闻，这也是一代传奇盗贼。另外丢东西的老哥也要接受调查，因为要确定他的行为是否违反了安全规定。

其实无论丢的到底是什么，这件事最终都以小偷落网而完结，只不过网友对于巴黎奥运会的担忧还是加剧了一点，毕竟巴黎这两年已经积累了不少槽点。

像是前两天巴黎的奥运村正式交付，也是让全球运动员悬着的心终于死了，这次的奥运村主打的也是环保，所以运动员又要睡纸板床了。

这一集好像在哪看过？上届东京奥运会的时候用的就是这个，当时争议就不小。有的运动员说足够结实，也有弄塌了的，还有运动员害怕受伤干脆睡地板。

小床不大，看来要继续创造「神话」了。

据说巴黎的床垫有所改良，承重能力更强一些。环保是环保，就是不知道这次价格怎么样。

还有饮食方面 60% 是素食，有网友觉得巴黎饮食还是靠谱的，不用多想，但也有人担心奥运会别变成减肥夏令营。

另外争议最大的事儿，是今年奥运村没有空调。要知道奥运会在 7、8 月正是夏天，运动员运动量也大，没空调不会热疯了吧？

但巴黎奥运村对此倒是信心满满，表示建筑的朝向已经尽量避免阳光照射，还加强了外墙的隔热效果，另外还将安装一套冷水系统应对酷暑。就算没有空调，也不用担心。

除了这些，去年巴黎还讨论过为了解决鼠患要和老鼠共存、臭虫入侵等等问题，不知道奥运会期间，情况会不会改善。

总之，这届奥运会的期待感也算是拉满了，总不会比上一届更能整活儿吧？

本文来自微信公众号：狂丸研究所 （ID：kuangwanplay），作者：狂丸

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。