日本首款私营火箭 Space One KAIROS 首发推迟

IT之家 3 月 9 日消息，佳能合资公司 Space One 研制、日本首款私营火箭 KAIROS（纪伊先进快速火箭系统）原计划于今天在日本纪伊半岛执行首飞任务，但在经过两次尝试均未果之后决定推迟。

公开资料显示，Space One（太空一号）是一家由佳能电子、IHI Aerospace、清水建设株式会社和日本开发银行于 2017 年成立的合资企业，其中佳能电子控股 44%。

IT之家注意到，这款火箭采用“卡伊洛斯”（Kairos）为名，这是希腊神话中象征机遇的神“卡俄茹斯”的另一种拼法，在古希腊语中指“正确的、关键的或合宜的时刻”，在现代希腊语中也有“天气”的意思。

KAIROS 为固体小型运载火箭，箭体直径 1.35 米，高 18 米，重 23 吨，大约是日本 JAXA 主流火箭 H-IIA 的 1/3 大小，Epsilon 的 1/4 大小。

KAIROS 具有 250kg 近地轨道（33 度，500 公里）和 150kg 太阳同步轨道（97 度，500 公里）发射能力，总共四级，其中一二三级为固体，末级为液体。

日本每日新闻指出，KAIROS 一号机肩负把攸关日本政府安全保障卫星送入轨道的重大责任，顺利的话将为日本太空研发带来重大影响。

Space One 社长丰田正和说表示，太空业务至今都是由「官方」主导的，他们希望能成为「民间」主导的契机。

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