索尼 LinkBuds 2 耳机曝光：沿用“开放环”设计，音频体验有望进一步提升

IT之家 3 月 10 日消息，索尼正在研发下一代 LinkBuds 2 耳机，博主 Aditya Lala 透露了部分产品细节。

▲ LinkBuds 2

从曝光图上看，LinkBuds 2 延续了上一代的“开放环”设计，可以让耳机自然地过滤外部声音，有望支持主动降噪功能。

泄露信息显示，LinkBuds 2 将“提升的音频体验”，达到和索尼 WF-1000XM5 耳机类似的效果。LinkBuds 2 据说也使用了与 WF-1000XM5 相同的联发科 MT2833 芯片组。

在颜色方面，虽然监管文件中展示了黑色版本的耳机，但泄露的消息显示可能还有浅灰色的选择。目前，关于电池续航时间的细节还在保密中。此外，索尼 LinkBuds 2 何时上市也没有官方消息。然而，由于它已经开始出现在监管文件中，但估计并不会等太久。

▲ LinkBuds

IT之家注意到，上一代的 LinkBuds 耳机发布于 2022 年，其独特的环形设计曾引发网友热议。索尼曾表示，LinkBuds 研发了专用的环形驱动单元，搭载集成处理器 V1，结合高性能钕磁铁、中空环形振膜，音质清晰透彻，令人在感受高品质音乐的同时，亦可同步留意外部的声音，比如在走路、打电话、开电话会议或玩游戏时及时地感受、响应周围环境的变化。

LinkBuds 机身体积较 WF-1000XM4 减少约 51%，耳机壳体积减少约 26%，单耳机重约 4.1 克。耳机配有 5 种尺寸的弧形撑架。

续航方面，LinkBuds 单次续航加上充电盒补充续航可达约 17.5 小时，快充 10 分钟可享受约 90 分钟的音乐播放。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。