一代神车消逝记，福克斯为何一步步走向市场边缘？

有数据显示，2024 年 1 月，福克斯的销量仅为 2 辆，听到这一消息，让笔者感到一阵唏嘘。

福克斯，对于许多 80 后、90 后来说，即使没有开过这款车，也一定听过这个名字，它操控性强、性能充沛、运动属性拉满，曾是很多年轻人首选的第一辆运动家轿。

那么，这款曾经的神车为何会走向月销仅 2 辆的地步？这背后又有何故事？

今天，就让我们从福克斯的故事出发，解读一下福克斯消逝的外因与内因。

高光

福克斯的诞生，要追溯到上个世纪。

在 1968 年，福特 Escort 亮相，拥有小巧、好开、动力强等优点，而在赛场上，这款车也有着极其优异的表现。

在 1970 年的伦敦墨西哥世界拉力锦标赛中，一位芬兰车手驾驶第一代福特 Escort 战胜宝马 2002ti、保时捷 911 标致 404、奔驰 280SE 等一系列“神车”，最终摘得桂冠。值得一提的是，在这场比赛的前八名中，有四辆是 Escort。

凭借诸多光环，让 Escort 俘获了许多车主，但到了上世纪 90 年代末期，随着世界汽车工业发展，福特 Escort 已经有些跟不上时代了。

于是，福特决定推出一款全新的车型作为替代，进攻欧洲市场，这款新车就是福克斯（Focus）。

据传，最早福特准备沿用 Escort 的名字，但在 1998 年，福特决定将新车命名为 Focus，focus 有焦点的含义，我想这也代表着福特对这款车寄予厚望，而事实证明，福克斯确实不负众望，在第一次亮相赛场时，就在赛车界打响了名望，成了名副其实的车界“焦点”，之后更是多次在世界拉力锦标赛上夺冠。

在第一代福克斯中，有一个最为人称道的配置，那就是悬架，其使用多连杆独立后悬架，让车辆拥有更好的稳定性和操控性，在当时比很多对手都要先进。

之后，福克斯被引入美国市场，也深受美国市场的喜爱，到了 2004 年时，第一代福克斯的销量已经突破了 500 万辆。

然而，福克斯波澜壮阔的车生才刚刚开始。

在 2004 年，第二代福克斯正式诞生。除了继承了第一代福克斯的优点外，第二代福克斯还做了许多突破，一经亮相，便成为了巴黎车展上的焦点。

举个例子，第二代福克斯拥有同级最宽的 1840mm 车身和 2640mm 轴距，同时还配备了 525 升的行李舱；动力方面，还有 1.4L、1.6L、1.8L、2.0L 多重选择，并且还为欧洲市场提供了柴油版车型。

这代福克斯的悬架也延续了上一代的优点，当时，高尔夫是福克斯最大的竞争对手之一，高尔夫甚至受了福克斯的影响，也改变了悬架结构。

而福克斯真正进入中国，则是在第二代福克斯亮相的第二年，也就是 2005 年。彼时，长安福特将福克斯引入中国，并推出了三厢版本和两厢版本，动力方面也引入了新一代 Duratec 系列发动机，有 1.8L 和 2.0L 两种选择。

在这里还有一个小故事，那就是当时有许多国内消费者都对两厢车有偏见，因为两厢车比较小，许多车主都认为其不如三厢车的高级感，因此福特选择推出了两厢和三厢版本，让消费者选择。

正是对这些细节的把控，第二代福克深受许多车主的喜爱，到 2010 年时，仅中国市场就已经下线了 50 万辆车。

如果说在中国车主眼中，哪一代福克斯最为经典，我想一定是这一代福克斯，它是许多老车主的回忆，曾陪着他们一起跨过山和大海，穿越荏苒光阴，从风华正茂到不惑岁月，一同成长，一同经历，是他们青春年华的见证者，心中地位，无需多言。

如果说第二代福克斯最经典，那么第三代福克斯便是其车生的巅峰。

2010 年，第三代福克斯在北美车展首发，在造型方面进行了多项调整，配备了 LED、透镜等流行大灯设计元素，造型更加运动，车内还搭载了福特与微软合作研发的 SYNC 娱乐系统，同时还配备了多项电子辅助设备，提升了驾驶体验。值得一提的是，从这一代开始，福克斯也开始转型，更加注重舒适、家用。

在进入中国市场后，第三代福特斯在 2013 年一度创下了年销量 40 万辆的销量纪录，成为了当时许多年轻人的首选。

从第一代福克斯的惊艳出世，到第三代福克斯的车生高光，福克斯在中国车主心中留下了深刻的印象。

然而，世界上没有什么一成不变，福克斯的高光也止于 2018 年。

低谷

福克斯的衰落主要有两个方面，内因和外因，具体为配置因素、市场因素、价格因素。

先看配置因素。2018 年，福特推出了第四代福克斯，也正是从这一代开始，属于福克斯的销量神话逐渐开始随风而逝。

彼时，全球掀起了一股小排量三缸机热潮，而第四代福克斯也沿用了这一套路，全系配备了三缸发动机，部分车型还配备了扭力梁后悬架。正是这样的配置，让福克斯彻底跌落神坛。

在国内，消费者似乎对三缸发动机有着天生的偏见，毕竟三缸机存在着不平顺、可靠性差、价格便宜等原因。早先，在那个奥拓、夏利满地跑的年代，三缸机的强大噪音让许多消费者心有余悸，随着汽车产业进化，静谧性、舒适性已经成了很多人买车的必要考虑，所以看待搭载三缸机的车，自然就会多一层“抖动”滤镜。

有网友表示：“类似于人坐在木椅子上，有人拿锤子哐哐敲你的椅背那种，振动幅度并不大，但是不舒服，头靠在头枕上难受，突突突的那种。”

另一方面，很多人拒绝三缸机的福克斯，主要还是因为价格，因为大家都知道三缸机价格便宜，但是如果搭载三缸机之后，价格并没有降下来，那就难免会让消费者认为自己是“韭菜”。在某社交媒体上，还有网友表示：“不是讨厌三缸机，要是三缸机卖夏利的价格，没人骂。”在这种情况下，拥有低廉、抖动、便宜等固有印象的三缸机自然不被人们所喜爱。

尽管三缸机有一些缺点，但其实也有很多优势。首先就是油耗问题和环保问题，因为三缸机油耗比四缸机更低，所以相应的尾气排放也更低。事实上，在欧美市场中，第四代福克斯的销量表现却很强势。因为欧美市场对三缸机的偏见较小，过去很多车主甚至开着柴油车出行，三缸机那点抖动根本就不算什么劣势。

然而，在中国市场中则不然，毕竟消除固有偏见是很难的事情，三缸机偏见让消费者们对福克斯也不再寄予厚望。以上便是福克斯衰落的内因。

据销量显示，在 2013 年，福克斯的年销量超 40 万辆，成了轿车细分领域的冠军。

而到了 2018 年，福克斯的销量仅为 66428 辆，相比去年同比下降了 61.7%，在紧凑型车销量排名为第 30 位。到了 2021 年时，销量仅剩两万余辆。

为了挽回福克斯的颓势，福特又推出了第五代福克斯，将被三缸发动机换成了四缸，然而此时的福克斯的关注度已经大不如前，市场环境也变得异常激烈。

在市场因素方面，那时的 A 级车市场正值神仙打架的年代：一方面，轩逸、朗逸、卡罗拉这些合资常青树常年霸榜；另一方面国产的帝豪、UNI-V、影豹等燃油车型也深受市场喜爱，同时又赶上插混大势来临，比亚迪的混动 DM-i 技术让人们一改插混车“有电一条龙，没电一条虫”的固有印象，汽车市场的选择变多了。

而在终端价格方面，福克斯的优惠也较少。在福特斯的官方指导价为 11.98 万元-14.58 万元。而在某平台显示的车主真实成交价格来看，其终端优惠仅为 1 万-2 万元，这一终端优惠与竞争对手相比也算不得优势，要知道，在这个价位，动辄优惠 3 万-4 万元都是常态，这便是福克斯衰落的外因。

两方因素叠加之下，福克斯似乎突然就丧失了优势，从一代神车彻底变成了时代的眼泪。

尾声

有数据显示，2024 年 1 月，福克斯的销量仅为 2 辆，更有消息称，福特福克斯已经停产，目前只是 4S 店在清理库存。

从生来惊艳，到经历低谷，再到绝境反击，颓势难挽，福克斯收获过鲜花和掌声，也走过曲折的弯路，但不可否认的是，即使福克斯已经不在，但江湖上依旧有他的传说，它依然是那款在世界拉力赛场击败众多豪华赛车的小钢炮，依然是无数车主的灵魂伴侣，也依然是许多年轻人的第一辆运动家轿。

它所代表的，正是无数年轻人对运动、性能的向往，即使福克斯已不在，但依然会有下一款，下下一款运动型家轿继续延续年轻人的追求。

所以，福克斯并没有消失，它只是以另一种形式存活了下来。

本文来自微信公众号：汽车通讯社 （ID：automobile-news），作者：程煜

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。