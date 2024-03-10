全年亏损超 200 亿，但蔚来的股价为什么还涨了？

营收和亏损都创了新高，但一款还要等半年的期货还是给市场注入了信心。

作者 | 曹思颀

编辑 | 郑玄

2023 年底，李斌宣布裁员 10 %，当时外界就在猜测蔚来的财务状况并不乐观，这点在昨天发布的四季报里得到了验证。

2023 年 Q4，蔚来总共交付 50045 辆汽车，总营收 171.032 亿元，同比增长 6.5%，环比则下降 10.3%。单车毛利率为 11.9%，较第三季度的 11.0% 继续增长，但低于上一季度电话会里管理层给出的 15% 业绩指引。

在 2023 全年，蔚来总营收达 556.179 亿元，创历史新高。不过，这一年蔚来的净亏损也达到 207.198 亿元，较上一年增长 43.5%。这是继 2019 年、2022 年后，蔚来第三次年度亏损超过百亿元，也是首次突破 200 亿。

财报发布后，李斌在业绩电话会议上透露了更多关于今年即将上线的第二品牌（内部代号为「ALPS」）更多信息。李斌称，ALPS 的首款车型将和特斯拉 Model Y 直接竞争，专注家庭市场，并且「成本将比特斯拉便宜大概 10%（指特斯拉全球成本）」。他希望这款车型承载起「走量」的任务。

发布财报当日，蔚来股价有所上涨，最高涨幅 4.60%，最终收盘价 5.495 美元，上涨 3.10%。最新市值为 114 亿美元，高过小鹏汽车（86 亿美元），但距离理想（约 400 亿美元）仍有几个身位的差距。

01、只完成全年六成交付目标，坚称不参与「价格战」

2023 年，中国汽车市场竞争突然提速，蔚来在上半年的交付量出现了较大幅度的缩水，月销量一度跌破 6000 台。

在激烈的竞争环境下，蔚来在 6 月首次宣布全系车型下调起售价格 3 万元，把过往的免费换电权益剥离出汽车售价里。这一策略在第三季度很快收到了明显的成效。降价后的 7 月，蔚来销量突破 2 万台，并在 Q3 累计达到了 55432 台。

遗憾的是，这样的势头并没有继续提升。第四季度，蔚来的单月交付量稳定在 1.5-1.8 万之间，当季营收环比下跌 10.3%。

2023 年，蔚来全年共交付 160038 台电动汽车，只完成年初制定的 25 万销售目标的六成多一点，大幅落后于主销增程产品的理想（37.6 万台），略高于同样专注于纯电市场小鹏汽车（14.1 万台）。

蔚来高管对于「价格战」始终不感冒，无论是 CEO 李斌还是总裁秦力洪都在不同场合表达过「蔚来不会参与价格战」的态度。在 3 月 5 日的业绩电话会议上，李斌再次强调：蔚来主品牌「不会出比 ET5（起售价 29.8 万元）更便宜的车，包括正在规划的（新）车型。」此前在接受采访时，李斌也表示过，蔚来主品牌的车型都是双电机版本，这也说明了打造豪华品牌的定位。而单电机车型则计划在第二、第三品牌中出现。

既然明确了主品牌不会继续降价的思路，那么降本增效就是管理层必须改善的问题了。

蔚来也确实在第四季度公布了相关的动作和进展。

11 月 3 日，李斌发表全员信，宣布蔚来将在当月完成 10% 的裁员。从 2022 年底员工规模来看，蔚来是「蔚小理」三家新势力企业里最多的，粗略估算，这次裁员大致有 2600 人受到影响。

在那封全员信里，李斌表示「对三年内无法提升财务表现的项目进行推迟和削减」。在调整后，2024 年初，蔚来手机负责人尹水军宣布离职。

但裁员并不代表着全线收缩。由于蔚来主品牌在 2024 年没有全新车型的发布计划，ALPS 首款车型也要到第四季度才能大规模交付，因此，今年蔚来在售的 8 款车型依然要承担着重要的现金奶牛职责。

去年第三季度，蔚来大量招募销售人员，其销售团队增加 3000 人，规模扩大近一倍。经过半年后，李斌认为新的销售团队开始逐渐成熟并体现出价值。

目前，蔚来在全国有接近 500 家直营门店，李斌表示，蔚来主品牌的门店数量扩展不是今年的首要任务，「重要的还是提高经营效率」。秦力洪也曾在 2023 NIO Day 之后的媒体交流上表示，直营体系下，将会更关注市场签合和店内服务、补能的综合能力，并强调这样的工作是「以周为单位」在进行调整。

去年年底，蔚来收购了江淮汽车的第一先进制造基地和第二先进制造基地，根据江淮汽车发布的公告，交易价格合计为 31.58 亿元。这是一次固定资产的投入，收购完成后，蔚来汽车获得了独立的汽车生产资质。李斌表示，如果蔚来汽车完全由自己制造的话，制造成本会下降 10%。

极客公园于今年 1 月参观了蔚来的第二先进制造基地。除了一系列自动化制造工艺外，最让我们印象深刻的莫过于蔚来打造的「魔方」车辆存取平台。不同于传统车企的流水线工厂布局，这样的设计更容易满足今后多品牌、多 SKU，以及不同用户对于不同选配的定制需求。智能制造也是蔚来去年宣布的 12 项全栈自研的关键领域之一。

蔚来第二先进制造基地 | 蔚来

此外，去年 12 月 18 日，蔚来汽车宣布和阿布扎比投资机构 CYVN 签订了新一轮股份认购协议，收获了 22 亿美元的现金投资。这是蔚来在 2023 年第二次收到 CYVN 的投资，李斌曾透露，第一笔融资只用了 3 周，第二笔「时间更短」。

有了这两笔来自中东资本总计 33 亿美元（约折合 237.49 亿元人民币）的输血，截止 2023 年 12 月 31 日，蔚来现金储备为 573 亿元。目前，CYVN 实际占股为 20.1%。

02、第二品牌，「全村的希望」

尽量汽车作为长周期重投入的行业，从来不能简单地等效类比成一场 90 分钟的足球比赛，过分重视短期的销售数据，而忽略了长期战略布局。但进入 2024 年后，无论是整体新能源汽车市场，还是蔚来两个品牌所处的细分市场，竞争都将变得更加激烈。

从整体市场来看，去年卖出超过 300 万台的行业巨头比亚迪接连推出「荣耀版」车型，对 20 万以下的市场发起猛攻；小米汽车还没上市，便已经被同价位一众新势力竞争对手包围；华为的鸿蒙智行联盟继续强势出击，售价接近 50 万的问界 M9 上市 2 个月就突破了 5 万订单；理想今年计划推出 4 款纯电车型。

对于蔚来而言，挑战既来自自身的出牌节奏，也要面对一些不可避免的直接竞争。

当前，各家产品节奏极快，消费者眼前全是眼花缭乱的新产品和各种价格诱惑。从出牌节奏看，今年只有一款新车型推出，在容错率上将面临极大的压力。想想看，哪怕强如华为，鸿蒙智行的第一款纯电轿车智界 S7 在发布后，也因为供应链、销售等各种环节，瞬间在市场里变成了「小透明」，大概率要进入重新启动的二次投入。

更何况，眼前新势力里跑得最快的理想，也将在今年正式进入纯电市场，而理想的这 4 款新品，定位正是 ALPS 瞄准的「纯电家庭用车」。也许产品的价格段略有不同，但可想而知的是，至少在网络舆论层面，这大概率会两家车企「粉丝」之间的一场直接对话。

压力山大，可想而知。

所以外界对于 ALPS 自然也就格外关注。在 3 月 5 号的财报电话会议上，几乎每一个提问者都有围绕着 ALPS 品牌的问题。

李斌对于 ALPS 首款车型的描述，是直接对标特斯拉 Model Y 的产品。在近期的一张网友拍到的测试车伪装照里，甚至看到车辆关窗上直接贴上了「比毛豆 Y 更棒」的字样。当然这只是一种戏谑，Model Y 还是一个相当强大的对手 ——2023 年全球销量为 123 万辆，其中在中国市场卖出了超过 45 万辆，是中国乘用车市场的冠军车型，比油车还高。

ALPS 首款车型伪装车谍照

李斌认为，相比特斯拉，ALPS 的核心优势有望体现在用户体验和成本控制上。

换电仍然是李斌手中一张重要的王牌，也是蔚来及旗下品牌的重要护城河。李斌用「云服务」的市场类比了换电的补能形式，认为两者将是一样的发展轨迹，头部公司会将自己的网络开放给整个行业。近期，蔚来已经和长安汽车、吉利汽车、江淮、奇瑞等主机厂，以及中石油、中石化、南方电网等签署了相关能源合作协议。

李斌表示，蔚来今年还会新建超过 1 万个换电站，而且会有「相当一部分」部署在下沉市场，以配合销售网络。这些新建的第四代换电站，将可以同时服务于蔚来主品牌、第二品牌 ALPS 以及合作车企的换电车型。与此同时，一部分换电站仍然只服务于蔚来主品牌车主，「相当于『公有云』和『私有云』的区别」。

在成本方面，李斌表示，ALPS 的成本能够比 Model Y 便宜约 10%，并且对 ALPS 品牌车型来说，追求销量的优先级将高于毛利率。按照以上数据推算，这款车型有望成为一款起售价格接近 20 万，且可以换电的中型 SUV。

蔚来第四代换电站：电池仓 23 个，最大日服务次数可达 480 | 蔚来

成本控制的核心在于供应链优势，但也离不开规模效应。李斌并没有直接透露对于 ALPS 在 2024 年的交付预期，只是说当「达到合理的量」，就可以达到上述成本水平。「在中国，一个工厂 1 个月 1 万辆就是合理的值。」

ALPS 和蔚来主品牌会使用两个相互独立的销售体系，2024 年，ALPS 的目标是开设不低于 200 家销售网络。目前，蔚来体系可以为 ALPS 储备并培训销售人员。

全球化暂时不成为蔚来 2024 年的战略重点，除了阿联酋市场之外，蔚来暂时没有进入新的市场。这也许也是李斌强调聚焦和提效下的具体战术体现。

在首次释放大量 ALPS 品牌信息后，看起来还是冲抵了市场对 200 亿亏损可能造成的负面反馈。当天，蔚来在美股的股价录得 3.10% 上涨。

不过，直到第三季度产品发布和第四季度大规模交付前，李斌和他的团队还需要继续专注于提高销售效率。毕竟，对于大多数消费者和投资者来说，销量仍然是对一家车企最简单和直接的信心来源。

本文来自微信公众号：极客公园 （ID：geekpark），作者：极客公园汽车组

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