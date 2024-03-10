首个自主完成人类任务机器人出现，五指灵活速度超人，大模型加持虚拟空间训练

【新智元导读】Sanctuary AI 发布了世界第一个能够以人类的速率自主完成任务的机器人，他们通过在远程控制机器人操作获取数据，在虚拟空间训练，完成了这一壮举。

这周，由 OpenAI，微软，贝索斯，英伟达投资的机器人公司 Figure AI 融资接近 7 亿美元，号称在 1 年之内要做出等独立行走工作的人形机器人。而特斯拉的擎天柱也屡屡传出好消息。没人怀疑，今年会是人形机器人爆发的一年。

一家位于加拿大的机器人公司 Sanctuary AI 最近发布了一款全新的人形机器人 Phoenix，官方号称它能以和人类一样的速率自主完成很多工作。

世界上第一台能以人类速度自主完成任务的机器人

Pheonix 可以轻轻地抓取、移动并优雅地将每个对象放置在它的左右两侧。

它可以自主地识别物体的颜色，将不同颜色的物体分开放置，整个过程非常丝滑，速度确实和人类差不多。

时代周刊在将 Phoenix 评为了 2023 年的最佳发明，说明了主流的大众媒体对他们的认可。

Phoenix 由先进且独特的人工智能系统 Carbon 来控制，身高 1 米 7，重 155 磅，拥有行业最领先的机器手，可与人类手的灵活性和精细操作相媲美。

Carbon 融合现代人工智能技术，将自然语言转化为现实世界的行动，具有可解释、可审查的推理能力，负责规划任务和运动计划，使得 Phoenix 能像人一样思考、行动，从而完成工作任务。

它的工作负载可以达到 25 公斤，并且能以 5 公里每小时的速度进行移动。

有网友做了一个统计所有机器人公司产品向人类「进化」的进度的表格，可以看出，头部几家公司已经能够完成自主的工作任务了。

而要完成精细的工作任务，主要的难点就在于手部的灵活性和控制技术上。

根据 Sanctuary AI 的演示，现在机器人已经可以自主完成很多简单的工作了。

检查试管。

将螺丝和螺母分类。

将物品放入瓶子中。

对物品进行扫码识别。

还可以自主完成像人类一样的叠方块游戏。

训练方式：从远程遥控数据中自主学习

Sanctuary AI 使用远程操作对 Pheonix 进行训练。

工作人员通过 VR 系统，操纵机器人的四肢、手和手指完成各种任务。

然后，将操作过程中的数据放在一个模拟的系统中，对机器人进行训练。

而为了实现训练之后的动作，并且同时让机器人的动作能够达到迅速，有力，而且精准，他们选择了液压系统来完成对于机器人的操控。

根据 CTO Gildert 的说法，只有液压系统能够让机器人「做一些非常灵巧的事情，比如穿针、扣纽扣之类的，你必须问自己，那只手还能举起一个 50 磅重的手提箱，并且以人类速度在键盘上打字。」

在去年 3 月份，他们把机器人放到了温哥华的一个超市中，让它完成了 110 项与零售相关的任务。这包括挑选和包装商品、贴标签、折叠和清理商店。

公司核心创始人

CEO：Geordie Rose

他是一名科技行业的连续创业者。

在 2018 年创立 Sanctuary AI 之前，他曾经创立了 2 家高科技公司：

Kindred.ai：世界上第一家制造能在生产环境中使用的强化学习的机器人公司。

D-Wave Systems Inc.: 世界上第一家量子计算公司，向谷歌、美国宇航局、洛克希德・马丁公司、Gap Inc. 和几个美国政府机构出售量子计算机。

他是不列颠哥伦比亚大学理论物理学博士。

他还是一名搏击运动员，曾经是两届加拿大国家摔跤冠军，并且是 2010 年 NAGA 大师白带巴西柔术世界锦标赛道道和无道类别的冠军。

CTO：Suzanne Gildert

她之前和 CEO 一起，在 D-Wave 和 Kindred 都担任重要职务。

在加入 Sanctuary 之前，Suzanne 是 Kindred AI 的联合创始人。她负责监督公司类人机器人的设计和工程，并负责开发认知架构，使机器人能够了解自己及其环境。

在 D-Wave 期间，Suzanne 开发了 MAXCAT—— 世界上第一个针对量子计算机的游戏，开发了世界上第一个在量子计算机上运行的监督分类器，并且是第一个使用量子计算机控制机器人运动的人。

她毕业于伯明翰大学，研究方向是实验量子物理。

他们两人同时也在网上定期发布与技术有关的播客，涉及内容从公司的治理到公司的具体技术细节，如果对人形机器人有兴趣的话千万不要错过他们的精彩内容。

播客地址：

https://sanctuary.ai/ podcast/

参考资料：

https://twitter.com/realgeordierose/status/1762938715134157077

本文来自微信公众号：新智元 （ID：AI_era）

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