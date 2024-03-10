谁在「围堵」小米汽车？

小米 SU7 的价格，就像那只未落地的靴子，搅动了全国网友的神经。

作者 | 周永亮

编辑 | 靖宇

小米第一款车还未亮相，但关于它的段子已经满天飞。

「雷总别打了，外面全是吉利」，「小米还没坐上桌，比亚迪掀了桌子」，似乎给人一种小米正在遭遇「围堵」的感觉，很多网友也为即将亮相的小米 SU7 捏了一把汗。

这些段子反映了汽车圈中价格战的激烈程度，以及大家对小米首款车的关注和期待。2024 年龙年伊始，比亚迪打响了价格战的第一枪，发布了八款主力车型的「荣耀版」，终端定价的最大降幅超过了 3 万元。

随后，特斯拉、吉利、蔚来、零跑、阿维塔等 10 余个品牌也推出了不同程度的优惠，最高的优惠幅度达到了 5 万元。

自去年举办了第一场技术发布会，小米汽车的热度仍居高不下。根据微博公布的数据，2023 年下半年汽车行业十大热搜品牌中，小米 SU7 以 53 次热搜成为第一，远超其他品牌。这一数字令人惊讶，尤其考虑到小米汽车仅仅是发布了一场「技术发布会」，而并非推出了实际产品。这显示了小米在市场上的巨大吸引力和潜力。

那么，真的有友商在「围堵」小米吗？为何在小米还未正式推出产品之前，市场上就已经有如此多的竞争和讨论？

01、「围堵」小米 SU7

在手机领域，小米的精髓是性价比。

2010 年，当年刚成立的小米公司打出广告语：年轻人的第一台手机。2011 年 8 月，小米手机一代正式发布，售价 1999 元，在市场上获得了极高的人气。随后，小米成为普及智能手机的「破风者」，带动了中国移动互联网的繁荣。

当小米公司宣布进军汽车领域，公众普遍期待小米能够延续其在手机领域的策略，为年轻一代提供既负担得起又技术先进的汽车，成为他们心目中「年轻人的第一台车」。

小米汽车目标是打造移动智能空间 | 图片来源：小米

所以，关于小米 SU7 的价格，外界一直充满了期待和关注。尽管小米公司创始人雷军已经明确表示，小米 SU7 的价格不会是 9.9 万、14.9 万、也不会是 19.9 万，「有点贵」，但这样的表态并没有阻止外界对小米 SU7 价格的猜想。甚至还引发了一系列的谣言和辟谣，使得小米 SU7 的价格问题不时就会登上热搜。

最新的一则消息称，小米汽车将在 3 月实现首车上市，4 月交付，预计一季度整车产量约为 2000 辆，产值 4 亿元。若不考虑税费等情况，小米首款汽车出厂价约为 20 万元。对此，小米汽车发言人在微博辟谣称，经详细询查，此信息完全失实。

与此同时，越来越多的友商将小米视为潜在对手，也给人一种「围攻」小米汽车的感觉。特别是最近吉利在 15-30 万级的价格段布局了多款车型，与小米 SU7 的价格带重合，再加上吉利高管在社交平台上也跟小米针锋相对，更是加重了这种猜想。

例如，2023 年 12 月上市的极氪 007，售价 20.99 万-29.99 万元；2024 年 1 月上市的吉利银河 E8，售价 17.58 万-22.88 万元。2 月 27 日上市的极氪 001 改款，售价 26.9 万-32.9 万元。此外，领克 07EM-P 和极越 07 也将在今年上市，价格未定。

这五款吉利旗下的产品，市场定位与小米 SU7 大致相同。它们都是中大型电动轿车，主打运动操控、人机交互和智能驾驶等卖点，与小米 SU7 非常相似。这给人一种贴身紧逼的感觉，似乎给尚未交付的小米 SU7 定价带来了一定的压力。

来势汹汹的新极氪 001 | 图片来源：极氪

其中，这场舆论战的高潮，出现在最近极氪宣布中期改款 001 正式上市。当时在极氪发布会现场直播中，网友们围绕着极氪 001 和小米汽车进行了激烈的讨论，甚至打出了「让雷军学学」的评论。

同时，在发布会后的采访中，极氪智能科技副总裁林金文谈及小米时表示，营销上极氪要向小米学习，技术和产品上小米要向极氪学习，并且小米汽车的主要技术成员构成确实是对极氪的一种「致敬」。

他还表示，此前网络上传言称小米汽车挖走吉利汽车研究院院长胡峥楠及研发团队，导致吉利方面进行「围剿」，这纯属无稽之谈。

然而，这场「围堵」的剧情还在继续演绎，很多网友以此为剧情创作短视频。随后，部分人还收到了来自小米的投诉。2 月 29 日，自媒体博主「董老厮说车」发视频称，他因为在视频中多次将小米董事长兼 CEO 雷军称呼为「军儿」，收到了小米公司的侵权投诉，要求其删除相关视频。

根据投诉截图显示，博主发布的多条视频被投诉涉嫌侵犯名誉权（企业），投诉的原因是作者长期用「军儿」指代小米公司领导人，通过戏谑的手法调侃、嘲讽小米公司领导人。

02、闯入兵家必争之地

其实，并非友商刻意在针对小米，而是小米 SU7 所在的价格区间，即 20 到 30 万元的市场，是最内卷、最残酷的战场。

在这个价格区间内的新能源轿车，除了上面提到的吉利旗下的车型，也有很多已经在市场上占据了一席之地的车型，如特斯拉的 Model 3、比亚迪的汉和海豹、小鹏 P7 等。此外，还有一些新玩家最近也进入了这个市场，如阿维塔 12、智界 S7、星纪元 ES 等。

之所以众多玩家纷纷涌入，主要是这个细分市场的新能源渗透率依旧不高。在 20 万元到 30 万元的区间，合资品牌的壁垒仍然很强。这是合资燃油车多年来的强势市场，三年来仍然保持了超过 50% 的市场份额。

根据数据显示，截至 2023 年，中级轿车销量排行榜上，丰田凯美瑞和本田雅阁占据 B 级车市场前两位。在前十名中，仅有特斯拉 Model 3 和比亚迪海豹是新能源车型，其余八款均为传统燃油车，显示出新能源在中级车领域的市场渗透率尚待提升。

相比 SUV，轿车的新能源渗透率更是慢了一步。去年广州车展期间，极氪 CEO 安聪慧提曾表示，「进入电动时代后，轿车的进化速度却明显落后于 SUV 和 MPV。特别是 20 万元以上的纯电轿车，时至今日，卖得最好的，还是一款发布了近 8 年的老车。」

除此之外，这个市场也足够大、足够有潜力。李斌曾表示，「在 20 万到 30 万元的市场，是有机会产生单款车月销量达到 5 万 —6 万辆的车型。」有分析认为，中国品牌与主流合资品牌最后的决战，一定会发生在 20-30 万元的市场。

小米的第一款车就进入了竞争激烈的细分市场，这让很多人为小米感到担忧。

另外，在很多的想象中，小米从消费电子跨界造车，应该首先会在智能化方面发力，比如智能座舱、智能驾驶。但比较担心的是制造环节。汽车是由大量零部件和系统组成的复杂产品，涉及到上游多个供应商和合作伙伴，同时对质量的要求极高。对刚入局的公司，能否在初期做出一个合格产品，是很大的挑战。

小米汽车智能座舱交互架构 | 图片来源：小米

从之前技术发布会的消息来看，小米不仅仅在智能化方面发力，还深度介入了电驱、电子电气、智能制造方面。在这些方面，小米做的非常不错。

最近是两会期间，小米集团董事长雷军准备了四份向大会提交的建议，其中两项包括进一步规范智能驾驶产品安全应用；以及加大智能制造支持力度，加快融合先进技术发展。

雷军在去年的小米汽车技术发布会上表示，他的目标是通过 15 年到 20 年的努力，使小米成为全球前五的汽车厂商。他在多个创业领域展现出的战略眼光和创业者的韧性，让人们无法忽视小米的存在。

有趣的是，根据极氪高管此前透露，目前备受期待但没有公布准确时间的小米汽车发布会，预计将在 3 月 28 日举行。如果这一信息属实，那么我们不久后就将见到小米 SU7 如何破局。

本文来自微信公众号：极客公园 （ID：geekpark），作者：极客公园汽车组

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