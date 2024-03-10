阿里巴巴 CEO 吴泳铭：通义千问正释放基础大模型能力，加快追赶 GPT-4

IT之家 3 月 10 日消息，阿里巴巴集团 CEO、阿里云智能董事长吴泳铭近日在《中国网信杂志》撰文称，作为国内基础大模型的代表之一，通义千问正加快追赶 GPT-4，并把基础大模型能力释放出来。

吴泳铭表示，AI 大模型将开启全新的智能时代，引发人机交互、计算范式和认知协作三场革命，通过开放 API / SDK 调用等方式，千行百业的开发者和企业用户不仅可以便捷开发人工智能原生应用，还可以与合作伙伴高效实现产业协同，促进大模型上下游产业链融合发展。吴泳铭还认为，AI 的发展需要激发全社会的创新和创造力。

部分具体观点如下：

过去的人机交互需要依赖产品经理和程序员预设的算法逻辑，将现实世界的数据流程翻译成机器语言，某种程度上类似于人类的“小脑”。

而大模型能够充分理解人类自然语言以及现实世界事物之间的关联，自主实现程序代码的智能升级，从而涌现出类似于人类“大脑”的智能。

随着人工智能大模型应用的普及，传统的关键词检索将转变为自然语言人机交互新模式，这是对人类知识存储、检索和使用方式的一次重构。

新的人机交互也将带来协作革命，人工智能大模型驱动的人工智能体会逐步深度嵌入各类组织的需求定义、应用开发、运维管理和资源调度等环节。