网飞《三体》美剧获 IGN 8 分评价：受众面更广、一瞥小说时代背景

IT之家 3 月 10 日消息，Netflix（网飞）版美剧《三体》将在 3 月 21 日首播，该剧改编自刘慈欣科幻小说，由《权游》主创大卫・贝尼奥夫 & D・B・威斯携手亚历山大・伍打造，刘慈欣和小说英文译者刘宇昆任顾问制作人。

今天 IGN 为本片打出了 8 分评价，IT之家整理相关内容如下，感兴趣的小伙伴也可以点击原文获得更多信息：

《三体》美剧的‘历史背景’情节令人印象深刻，观众可以在本片中一瞥小说的‘时代斗争’之景，本作整体受众面更广，整体场景设计较好，美学让人想到《2001：太空漫游》，可谓取得了‘巨大成功’，不过剧集中一些情节可能会让一些观众感到不适。

而在演出者方面，据IT之家此前报道，该剧集由本尼迪克特・王、周采芹、约翰・布莱德利、利亚姆・坎宁安、艾莎・冈萨雷斯、约翰・艾德坡、Jess Hong、玛洛・凯丽、艾利克斯・夏普、Sea Shimooka、Zine Tseng、沙莫・阿斯玛尼、乔纳森・普雷斯、赵家玲、本・施耐泽、Eve Ridley 等出演。

对于网飞改编《三体》，刘慈欣曾表示这本就是一个超越时间、民族、文化和种族界限的全人类故事，“很荣幸看到这个科幻概念在全球受欢迎，也为能在网飞上发现这个‘世界’而兴奋”。

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