《地狱潜者 2》销量火爆，消息称已突破 500 万份

IT之家 3 月 10 日消息，科幻题材的第三人称合作射击游戏《地狱潜者 2》热度依旧不减。昨日，该游戏在 Steam 平台的在线玩家数量接近历史峰值 45 万人次。相比发售初期，玩家评价也显著提升，从最初的 “褒贬不一” (67% 好评) 上涨至目前的 “特别好评” (81% 好评)。

值得注意的是，除了 Steam 平台以外，《地狱潜者 2》在其他渠道和平台，例如实体零售店和 PlayStation 5 主机上也取得了不俗的销售成绩。根据 GamesIndustry.biz 的 Christopher Dring 的说法，该游戏在英国发售后连续三周销量持续增长（第二周增长 115%，第三周增长 21%）。Dring 指出，《地狱潜者 2》的销量仅比 Insomniac 工作室的《漫威蜘蛛侠 2》少 28% 左右，而后者的制作成本可能要高出《地狱潜者 2》十倍之多。

IT之家注意到，官方尚未公布《地狱潜者 2》确切的销量数据，最接近官方消息的是来自 Arrowhead 工作室 CEO Johan Pilestedt 的表态，他暗示游戏在发售两周后销量已超过 300 万份。

而现在这一数字可能要高得多。业内人士 Shinobi602 透露，《地狱潜者 2》的销量已经“远远超过” 500 万份。然而，发行商索尼方面至今尚未就这一销售成绩做出任何庆祝性的表态。此前曾有传言称索尼有意收购 Arrowhead 工作室，不过这一消息已被 Pilestedt 否认。

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