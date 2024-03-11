未来人类 S4 / S6 笔记本上架：Ultra7-155H+RTX4060/4070，标价 9999 元起

IT之家 3 月 11 日消息，未来人类 S4 / S6 笔记本日前上架京东平台，两款产品均搭载英特尔 Ultra7-155H 处理器，搭配 RTX4060/4070 显卡，标价 9999 元（以开售价格为准）。

宣传图显示，未来人类 S4 配备 14 英寸 LCD 显示屏，分辨率为 2880x1800，支持 120Hz 刷新率，亮度 400nits。

未来人类 S6 配备 16 英寸 LCD 显示屏，分辨率为 2560x1600，支持 240Hz 刷新率以及 600nits 亮度，100% DCI-P3 色域。

此外，未来人类 S6 还配备 80Wh 大容量电池，支持 PD 充电，续航时间可达 18 小时。外观方面，该产品薄至 19.9mm，重量为 1.85kg。

IT之家附未来人类 S4 / S6 各版本标价：

Ultra7-155H+RTX4060

32GB+1TB 版 9999 元

64GB+2TB 版 10999 元

Ultra7-155H+RTX4070

32GB+1TB 版 12999 元

64GB+2TB 版 13999 元

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