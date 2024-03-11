睿蓝 7 猎光 Max 开启交付：吉利“龙鹰一号”车规芯片，售价 17.37 万元

IT之家 3 月 11 日消息，睿蓝汽车日前宣布，睿蓝 7 猎光 Max 车型开启交付，售价 17.37 万元。睿蓝 7 最早于 2023 年 9 月 21 日上市，当前提供 8 款车型，官方指导价区间在 11.77 万-17.97 万元。

与睿蓝 7 猎光版相比，猎光 Max 主要升级传感器及硬件方面，其配备 10 个高清摄像头、12 个超声波雷达、5 个 4D 毫米波雷达、2 枚吉利龙鹰一号 7 纳米芯片等。

在硬件的支持下，睿蓝 7 猎光 Max 未来将提供导航驾驶辅助（NOA）、记忆自主泊车（HPA）、智能泊车辅助（IPA）、变道辅助（LCA）等智驾功能。其中，NOA、HPA 功能预计将在 2024 年内上市。

据IT之家此前报道，该车前脸采用贯穿式 LED 灯带、分体式大灯、主动闭合式进气格栅，尾部则采用贯穿尾灯设计，搭配掀背式尾门。新车长宽高分别为 4690/1892/1650mm，轴距达到 2775mm。

车内搭载 15.4 英寸 2.5K 高清视网膜中控大屏、9.2 英寸 LED 数字仪表以及 50 英寸巨幕 AR-HUD、128 色氛围灯，以及四音区语音交互，支持 Face ID、10 扬声器等。

动力方面，睿蓝 7 猎光版电机峰值功率 180kW，峰值扭矩 385N・m，CLTC 综合工况续航里程 605km，采用三元锂电池。

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