OPPO 刘作虎内部讲话：AI 手机不是噱头，3 个月内友商必定都会跟进

3 月 11 日上午消息，新浪科技获悉，OPPO 高级副总裁、首席产品官，一加创始人刘作虎近日在一加内部会中回应了行业热议的 AI 手机话题。他表示，AI 手机不是噱头，而是行业大势所趋，3 个月内友商必定都会跟进。

新浪科技独家获悉的内部会视频显示，在讲话开始，刘作虎首先总结了一加的业绩情况。

刘作虎透露，一加在 2023 和 2024 开年都取得了领先行业的增速，其中 2024 年开年实现了同比去年 40% 的增长。

2022 年，在一加 9 周年时，OPPO 正式宣布开启双品牌时代，OPPO 线上就是一加。同时，OPPO 为一加开启护航计划，未来三年将单独为一加投入 100 亿，并在技术、渠道、服务等方面提供支持。

刘作虎表示，AI 是 OPPO 的坚定战略，上述支持之外，2024 年 OPPO 也会在 AI 上赋能一加，推动 AI 手机的普及。

今年春节后，OPPO 提出了 2024 年是 AI 手机元年的观点，并专门召开了一场 AI 战略发布会，宣布成立 AI 中心。刘作虎当时在接受采访时表示，OPPO 将 AI 作为手机下一个时代最重要的战略，投入没有设置上限。

不过，行业中对 AI 手机也有不同的观点。比如有其他手机厂商高管就表示反对将 AI 概念化，称只是在原有手机名称后面加一个 AI 并无实际意义。

对于 AI 手机是否是噱头的争议，刘作虎在此次内部会中也进行了回应，“这个其实已经不用我讲，苹果汽车都不做了，要做 AI，我觉得这个已经不用解释，它一定是一个大的行业趋势。”他还判断，过不了三个月，不相信的友商们肯定都会跟进。

对于一加接下来的发展，刘作虎强调，一加最核心的战略、最大的武器就是做好产品，要用产品打动用户。“每发布一个产品，都要让这个行业能够引起震动，这是我们最大的追求，业绩增长只是一个结果。”他说。

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