价格战“远未结束”，消息称比亚迪将启动三年“解放战役”吃掉更多油车份额

IT之家 3 月 11 日消息，36 氪今日引述多位知情人士消息称，比亚迪核心管理层在近期的一场内部沟通会上表示，公司将调动技术与产业链上下游的所有优势，用 3 年的时间去打一场“解放战役”。报道称，比亚迪的价格战“远未结束”，总攻“刚刚开始”。

比亚迪也将推出第五代 DM 系统（双模混合动力系统）。与会人士透露，第五代 DM-i 百公里油耗 2.9L，满油满电可以跑接近 2000 公里。

▲ 比亚迪秦 L 工信部“证件照”

据悉，这次“解放战役”的最大目标是“吃下更多的油车市场份额”，用三年的时间一举将新能源渗透率拉到全新的高度，在这个过程中也会“不可避免地波及到”新能源车同行。

不仅是 DM 系统，比亚迪今年还有望同步推出 e 平台 4.0（IT之家注：e 平台是比亚迪专属纯电车开发平台）。e 平台于 2010 年问世，2021 年已经迭代到第三代。同样在 2021 年，比亚迪发布了第四代 DM 技术。

即将推出的 e 平台 4.0，仍瞄准集成化发展，届时更多的零部件集成后，线束更少，将带来新的降本空间，配合比亚迪巨大的销量优势，车价还有进一步下降的可能。

报道称，比亚迪打赢“解放战役”，替代更多油车市场份额的两记重要胜负手包括如下两点：一手抓性能，将百公里油耗降低至 2.9L，一手抓价格，更多的零部件集成带来新的降本点。

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