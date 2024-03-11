互联网巨头该害怕了，「无 App」手机已经出现

颠覆，又没完全颠覆。
作者 | 汤一涛
编辑 | 靖宇
AI 初创公司 Humane 的 AI Pin，应该算是 MWC（世界移动通信大会）上最吸引人注意的明星产品。作为一个完全 AI native 的产品，AI Pin 满足了人们长久以来对硬件创新的期待，Open AI 的技术内嵌、激光投影、手势操作让 AI Pin 看起来是一款非常酷的产品。但是如果拿量产消费品的标准对待它的话，AI Pin 显然还算不上一个合格的产品。
例如，激光投影是 Humaine「去屏幕化」产品理念的体现，但是显示效果近似于卡西欧电子手表，远远比不上成熟的 OLED 屏幕；
没有本地化应用，极度依赖网络。从现场的演示视频来看，任何 AI 回答都需要花去几秒钟的等待时间；
售价高达 699 美元（约合 5023 元人民币），此外还有每月 24 美元（约合 172 元人民币）的订阅费用；
抛开这些不谈，最关键的是，AI Pin 很难回应一个问题：既然我已经有一台智能手机了，为什么还需要 AI Pin？
同样的问题，一样适用此前在 CES 上出尽风头，几天卖出 5 万台的 rabbit r1。
另一些人的步子迈得没有那么大。同样是在 MWC 上，德国运营商 Deustche Telekom 联合 AI 初创公司 Brain.ai，展示了一款 AI 概念手机 T-Phone。
他们号称，这是一款没有 App 的手机 ——T-Phone 会不会是未来 AI 手机的雏形？
01、「没有 App」的手机
单从配置上来看，T-Mobile 可以说是标准的廉价手机：内存仅为 2GB，骁龙 625 是发布于 2016 年的 14 纳米处理器，前后双摄像头分别为 1500 万和 1300 万像素。
它的核心概念是这样：抛弃以往围绕 App 设计的手机，而是通过 AI，使用上下文预测来生成界面，帮助用户完成任务。因此，当你点亮屏幕，首先出现的是一个 AI 助手界面。在手机侧面也有一个实体的 AI 按钮，可以随时唤醒 AI 助手。
一个典型的场景是购物。当你向它询问：「我应该为我卧病在床的奶奶买些什么？」时，T-Phone 就会根据你的需求推荐相关的产品，从「床上小桌板」到「支撑颈部的 U 型枕」。
如果对这个产品感兴趣，点击之后，AI 会继续生成产品的详细信息，包括文字、图片以及视频。选中中意的商品之后，点击图片就会添加到第三方电商平台的购物车里。
Brain.ai 的创始人兼 CEO 乐圣（Jerry Yue）说，该系统在正式推出时将会吸引大约 7000 个电商网站。
在这个例子中，T-Phone 的作用是一个电子商务聚合平台。
另一个乐圣展示的例子是购买机票。他告诉 AI 助理预订两张 3 月 12 日，从巴塞罗那飞往洛杉矶的头等舱机票手机停顿了一会，然后生成了一个航班列表。一旦乐圣找到合适的航班，他就可以使用他选择的移动支付系统进行支付，而无需切换到其他应用程序或服务。
不仅是购物，用户可以要求 AI 执行各种操作，例如建议旅行目的地、使用照片创建幻灯片、发布到社交媒体、起草文档等等。
T-Phone 的 AI 功能基于云和端的结合。对于高耗能的任务由云端 AI 处理，降低手机的功耗；对于一些低功耗的任务可以由本地的 AI 直接处理，以解决数据传输带来的延迟。
Brain.ai 认为，由于缺乏人类建立的这些连接的背景，今天的 App 无法实时动态地调整或适应人类的需求，也无法从过去的连接中学习，以适应新的需求。另一个 App 的缺点是他们通常在构建时的目的就是让用户沉迷其中。
「我们希望利用人工智能来做完全相反的事情 —— 让人类成为技术的中心。你不去应用程序，应用程序来找你。我们想把权力交还给人们。」乐圣说。
德国电信和 Brain.ai 预计，十年后，你将再也不会记得应用程序。你只需与人工智能交谈，人工智能就会为你完成所有工作。
听起来很美好，但是目前尚不清楚该如何设置送还信息、付款等信息；以及一旦出现售后问题，需要真人客户介入时，AI 助手又会如何帮助用户。
Brain.ai 曾在 2021 年推出过一款跟 T-Phone 概念高度类似的 AI 助理 App——Natural，尽管评分高达 4.7 星，但是很多也提到了没有售后、航班票价更贵等问题。
另外，如果用户只是想用微信聊天或者浏览邮箱该怎么办？这些场景下 AI 助手的加入并不会让效率变得更高。
02、作为超级入口的 AI
很明显 T-Phone 还处于早期阶段，这也是它是「概念手机」的原因。目前官方只展示了少量的使用场景，并且都算不上高频。试图用这样一款手机来代替传统智能手机显然是很困难的。
实际上 T-Phone 并不是一台完完全全的 AI 手机，将主屏幕向上滑动，就可以进入传统的 Android 界面。本质上来说，T-Phone 是在传统 Android 手机的基础上外置了一层 AI 的壳。
这可能是 T-Phone 在产品理念上最聪明的一步，因为它并没有试图颠覆现有的智能手机，将 AI 助手作为了手机的第一入口。
入口为什么重要？因为它是所有功能展开的第一步。每一个经过入口的人，都是潜在的客户，都有可能交一笔过路费。
在个人电脑刚兴起的时候，微软把握住了操作系统这个入口。软件构建了用户场景，硬件才有意义，这个时候所有 PC 厂商就都是微软的用户。
互联网时代，微软又把握住了浏览器这个入口，凭借垄断地位进一步巩固了 Windows 操作系统。
早期的网民有一个习惯，就是把网址写在纸上，访问时需要一个一个字母键入。于是雅虎这样的门户网站应运而生。
再之后，网站数量爆炸式增长，在门户网站上翻页检索效率很低，就又诞生了谷歌这样的搜索引擎，并构建出了网络广告的商业模式。到今天，网络广告都是 Meta、百度、字节跳动最主要的收入来源。
和 T-Phone 概念类似的 rabbit r1、AI Pin 假设了一个场景，也就是所有人都翘首以待准备好进入 AI 时代。这可能是 AI 创造的幻觉，还没有人做好这样的准备。
iPhone 的诞生并非凭空而来。Apple 有了制造 iPod 等低功耗设备的经验；闪存需要以可承受的价格点变得可行；三星需要制造足够好的处理器；3G 网络需要推出；iTunes 音乐商店需要为 App Store 提供基础。
一切都在 2007 年发生了，于是移动时代爆发了。
技术的迭代往往是渐进的，从新技术的出现到实现终局，中间有漫长的迭代时间。新技术得发展到足够好；人们与旧技术的矛盾得足够激烈才会有勇气作切割。
从这个角度来说，T-Phone 不是一款不需要 App 的手机。相反，它是一台严重依赖现有 App 生态的手机，这也正是它更有可能成功的原因 —— 人们也许没有准备好进入一个没有 App 的世界，但很多人应该乐于减少一些手机上的 App。
本文来自微信公众号：极客公园 （ID：geekpark），作者：汤一涛
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