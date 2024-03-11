互联网巨头该害怕了，「无 App」手机已经出现

颠覆，又没完全颠覆。

作者 | 汤一涛

编辑 | 靖宇

AI 初创公司 Humane 的 AI Pin，应该算是 MWC（世界移动通信大会）上最吸引人注意的明星产品。作为一个完全 AI native 的产品，AI Pin 满足了人们长久以来对硬件创新的期待，Open AI 的技术内嵌、激光投影、手势操作让 AI Pin 看起来是一款非常酷的产品。但是如果拿量产消费品的标准对待它的话，AI Pin 显然还算不上一个合格的产品。

例如，激光投影是 Humaine「去屏幕化」产品理念的体现，但是显示效果近似于卡西欧电子手表，远远比不上成熟的 OLED 屏幕；

AI Pin 激光投影｜图片来源：Humane

没有本地化应用，极度依赖网络。从现场的演示视频来看，任何 AI 回答都需要花去几秒钟的等待时间；

售价高达 699 美元（约合 5023 元人民币），此外还有每月 24 美元（约合 172 元人民币）的订阅费用；

抛开这些不谈，最关键的是，AI Pin 很难回应一个问题：既然我已经有一台智能手机了，为什么还需要 AI Pin？

同样的问题，一样适用此前在 CES 上出尽风头，几天卖出 5 万台的 rabbit r1。

另一些人的步子迈得没有那么大。同样是在 MWC 上，德国运营商 Deustche Telekom 联合 AI 初创公司 Brain.ai，展示了一款 AI 概念手机 T-Phone。

他们号称，这是一款没有 App 的手机 ——T-Phone 会不会是未来 AI 手机的雏形？

01、「没有 App」的手机

单从配置上来看，T-Mobile 可以说是标准的廉价手机：内存仅为 2GB，骁龙 625 是发布于 2016 年的 14 纳米处理器，前后双摄像头分别为 1500 万和 1300 万像素。

它的核心概念是这样：抛弃以往围绕 App 设计的手机，而是通过 AI，使用上下文预测来生成界面，帮助用户完成任务。因此，当你点亮屏幕，首先出现的是一个 AI 助手界面。在手机侧面也有一个实体的 AI 按钮，可以随时唤醒 AI 助手。

一个典型的场景是购物。当你向它询问：「我应该为我卧病在床的奶奶买些什么？」时，T-Phone 就会根据你的需求推荐相关的产品，从「床上小桌板」到「支撑颈部的 U 型枕」。

如果对这个产品感兴趣，点击之后，AI 会继续生成产品的详细信息，包括文字、图片以及视频。选中中意的商品之后，点击图片就会添加到第三方电商平台的购物车里。

Brain.ai 的创始人兼 CEO 乐圣（Jerry Yue）说，该系统在正式推出时将会吸引大约 7000 个电商网站。

在这个例子中，T-Phone 的作用是一个电子商务聚合平台。

另一个乐圣展示的例子是购买机票。他告诉 AI 助理预订两张 3 月 12 日，从巴塞罗那飞往洛杉矶的头等舱机票手机停顿了一会，然后生成了一个航班列表。一旦乐圣找到合适的航班，他就可以使用他选择的移动支付系统进行支付，而无需切换到其他应用程序或服务。

使用 T-Phone 购买机票｜图片来源：CNET

不仅是购物，用户可以要求 AI 执行各种操作，例如建议旅行目的地、使用照片创建幻灯片、发布到社交媒体、起草文档等等。

T-Phone 的 AI 功能基于云和端的结合。对于高耗能的任务由云端 AI 处理，降低手机的功耗；对于一些低功耗的任务可以由本地的 AI 直接处理，以解决数据传输带来的延迟。

Brain.ai 认为，由于缺乏人类建立的这些连接的背景，今天的 App 无法实时动态地调整或适应人类的需求，也无法从过去的连接中学习，以适应新的需求。另一个 App 的缺点是他们通常在构建时的目的就是让用户沉迷其中。

「我们希望利用人工智能来做完全相反的事情 —— 让人类成为技术的中心。你不去应用程序，应用程序来找你。我们想把权力交还给人们。」乐圣说。

德国电信和 Brain.ai 预计，十年后，你将再也不会记得应用程序。你只需与人工智能交谈，人工智能就会为你完成所有工作。

乐圣在 MWC 上展示 T-Phone｜图片来源：androidpolice

听起来很美好，但是目前尚不清楚该如何设置送还信息、付款等信息；以及一旦出现售后问题，需要真人客户介入时，AI 助手又会如何帮助用户。

Brain.ai 曾在 2021 年推出过一款跟 T-Phone 概念高度类似的 AI 助理 App——Natural，尽管评分高达 4.7 星，但是很多也提到了没有售后、航班票价更贵等问题。

另外，如果用户只是想用微信聊天或者浏览邮箱该怎么办？这些场景下 AI 助手的加入并不会让效率变得更高。

02、作为超级入口的 AI

很明显 T-Phone 还处于早期阶段，这也是它是「概念手机」的原因。目前官方只展示了少量的使用场景，并且都算不上高频。试图用这样一款手机来代替传统智能手机显然是很困难的。

实际上 T-Phone 并不是一台完完全全的 AI 手机，将主屏幕向上滑动，就可以进入传统的 Android 界面。本质上来说，T-Phone 是在传统 Android 手机的基础上外置了一层 AI 的壳。

这可能是 T-Phone 在产品理念上最聪明的一步，因为它并没有试图颠覆现有的智能手机，将 AI 助手作为了手机的第一入口。

入口为什么重要？因为它是所有功能展开的第一步。每一个经过入口的人，都是潜在的客户，都有可能交一笔过路费。

在个人电脑刚兴起的时候，微软把握住了操作系统这个入口。软件构建了用户场景，硬件才有意义，这个时候所有 PC 厂商就都是微软的用户。

互联网时代，微软又把握住了浏览器这个入口，凭借垄断地位进一步巩固了 Windows 操作系统。

早期的网民有一个习惯，就是把网址写在纸上，访问时需要一个一个字母键入。于是雅虎这样的门户网站应运而生。

再之后，网站数量爆炸式增长，在门户网站上翻页检索效率很低，就又诞生了谷歌这样的搜索引擎，并构建出了网络广告的商业模式。到今天，网络广告都是 Meta、百度、字节跳动最主要的收入来源。

和 T-Phone 概念类似的 rabbit r1、AI Pin 假设了一个场景，也就是所有人都翘首以待准备好进入 AI 时代。这可能是 AI 创造的幻觉，还没有人做好这样的准备。

iPhone 的诞生并非凭空而来。Apple 有了制造 iPod 等低功耗设备的经验；闪存需要以可承受的价格点变得可行；三星需要制造足够好的处理器；3G 网络需要推出；iTunes 音乐商店需要为 App Store 提供基础。

一切都在 2007 年发生了，于是移动时代爆发了。

技术的迭代往往是渐进的，从新技术的出现到实现终局，中间有漫长的迭代时间。新技术得发展到足够好；人们与旧技术的矛盾得足够激烈才会有勇气作切割。

从这个角度来说，T-Phone 不是一款不需要 App 的手机。相反，它是一台严重依赖现有 App 生态的手机，这也正是它更有可能成功的原因 —— 人们也许没有准备好进入一个没有 App 的世界，但很多人应该乐于减少一些手机上的 App。

本文来自微信公众号：极客公园 （ID：geekpark），作者：汤一涛

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