万代南梦宫动作冒险游戏《BOOMEROAD》上线 Steam，3 月 26 日发售

IT之家 3 月 12 日消息，万代独立工作室游戏《BOOMEROAD》Steam 页面现已上线，游戏将于 3 月 26 日正式发售。

据介绍，《BOOMEROAD》是一款令人热血沸腾的动作冒险游戏，玩家在其中沿着你所创造的回旋镖轨道滑行。游戏设定在一个悬浮在天空中的古代废墟，玩家可以自由滑翔穿越辽阔的天空，寻找古文物。

IT之家注意到，万代官方只给出了最低配置规格，最低要求 i5-3570 + GTX 1050，还需要 8G 内存。

游戏特点：

▼ 在辽阔的天空中的全新体验

游戏设定在悬浮在天空中的古代遗迹，玩家可以随心所欲地滑翔穿越广阔的天空，同时寻找古文物。

▼ 瞄准、投掷和滑翔。简便的操作与令人振奋的动作

通过“回旋镖轨迹绘制”进行的令人振奋的冒险是这款游戏的魅力所在，操作简单易行。

▼ 众多的机关让动作变得更加有趣

在躲避激光并利用鼓风机器产生的风，你将使用回旋镖瞄准古老的塔楼。这些丰富多彩的机关使动作更加有趣。

“时间攻击模式”测试你的技能

选择高效的路线并熟练地操作回旋镖以快速到达目标。

游戏的背景是漂浮在空中的古老废墟。

年轻的考古学家男孩布米（Boomy）参观了这座废墟，因为他相信传说中废墟的塔楼里隐藏着古代文明的宝藏。

他使用废墟中的一件神器 —— 一把可以拉动铁轨的回旋镖，在笼罩在秘密面纱中的废墟中冒险。

▼ 古城地区是可以欣赏晴空的地方

▼ 古城城区域，可欣赏月色璀璨的夜景

▼ 收集隐藏在古代遗迹中的“欧帕特”

游戏截图：

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