红旗 HS5 50 万辆纪念版车型发售：限量 5000 台，19.98~21.38 万元

IT之家 3 月 12 日消息，中国一汽官方宣布：红旗 HS5 总销量突破 50 万辆！为回馈广大车主和粉丝们的信赖和喜爱，红旗特别推出 50 万辆纪念版车型，限量发售（限量 5000 台）。

红旗 HS5 50 万辆纪念版分为 2.0T 旗享 Pro 版与 2.0T 四驱旗享 Pro 版，分别为 19.98 万元和 21.38 万元。

购车权益方面，包括 5 年 / 12 万公里免费保养、10.66 万元 2 年 0 息定额贷、3600 元保险补贴、2 万元置换补贴、转介绍千元好礼和终身免费保修、免费道路救援、免费取送车等。

新车在外观方面变化不大，长宽高分别为 4785/1905/1700mm，轴距为 2870mm。

内饰方面，新车采用双 12.3 英寸连屏、8.3 英寸 W-HUD 抬头显示、253 色氛围灯以及 12 扬声器 BOSE 音响系统等等。

车内座椅采用 Alcantara+Nappa 真皮包裹，配备航空头枕、座椅通风、加热等功能。主动安全配置方面，新车配备自适应巡航、车道偏离预警和车道保持等。

动力方面，新车将搭载 2.0T 发动机，最大功率 252 马力，峰值扭矩 380 牛・米，传动系统匹配 8 速手自一体变速箱。IT之家附官方一图知：

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