福特在国内召回部分锐界 L、玛斯丹牌 Mach-E、进口林肯 MKZ、国产林肯航海家汽车

IT之家 5 月 11 日消息，日前，长安福特汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定召回以下车辆：

一、自即日起，召回 2022 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 2 日期间生产的部分锐界 L 汽车，共计 14883 辆。

本次召回范围内部分车辆由于制造原因，电子驻车制动电机可能发生短路，造成电子驻车制动无法启动或解除，存在安全隐患。

本次召回活动是在国家市场监督管理总局启动缺陷调查情况下开展的。受调查影响，长安福特汽车有限公司将通过授权经销商，为召回范围内的车辆免费更换电子驻车制动电机，以消除安全隐患。

应急处理措施：当电子驻车制动系统无法进行驻车时，用户可通过挂 P 档使车辆保持停止，并联系就近的授权经销商对车辆进行检查和处理。

二、自 2024 年 7 月 1 日起，召回 2021 年 7 月 27 日至 2022 年 4 月 6 日期间生产的部分玛斯丹牌 Mach-E 电动汽车，共计 398 辆。

本次召回范围内部分车辆由于动力电池高压配电盒主继电器设计及零件差异原因，造成主继电器出现过热现象，引起继电器粘黏或者异常断开。极端情况下，可能导致车辆无法启动或行驶中失去动力，存在安全隐患。

长安福特汽车有限公司将通过授权经销商，为召回范围内的车辆免费更换动力电池高压配电盒，并升级动力控制模块和电池控制模块软件，以消除安全隐患。

IT之家从另一则公告获悉，福特汽车（中国）有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，也向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定自即日起，召回以下车辆：

一、召回 2015 年 3 月 2 日至 2015 年 7 月 28 日期间生产的部分进口林肯 MKZ 汽车，共计 1776 辆。

本次召回范围内部分车辆，车门锁闩的爪簧调整片底座经过长时间使用后，可能会出现断裂现象，导致车门无法上锁；或上锁的车门，可能在车辆行驶时出现解锁的情况，增加乘员受伤的风险，存在安全隐患。

福特汽车（中国）有限公司将委托林肯品牌授权经销商，为召回范围内车辆免费检查车门锁闩的生产日期代码，如果属于缺陷批次，则更换四个车门锁闩，以消除安全隐患。

本次召回属于 2021 年 2 月 5 日发布的《福特汽车（中国）有限公司召回部分进口林肯 MKZ 汽车》召回活动的扩大召回。

二、福特汽车（中国）有限公司受委托召回 2022 年 9 月 4 日至 2023 年 8 月 2 日期间生产的部分国产林肯航海家汽车，共计 9397 辆。

本次召回范围内部分车辆由于制造原因，电子驻车制动电机可能发生短路，造成电子驻车制动无法启动或解除，存在安全隐患。

本次召回活动是在国家市场监督管理总局启动缺陷调查情况下开展的。受调查影响，福特汽车（中国）有限公司将委托林肯品牌授权经销商，为召回范围内的车辆免费更换电子驻车制动电机，以消除安全隐患。

应急处理措施：当电子驻车制动系统无法进行驻车时，用户可通过挂 P 档使车辆保持停止，并联系就近的授权经销商对车辆进行检查和处理。

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