超声波变革冷萃咖啡：制作时间 12-24 小时缩短至 3 分钟、咖啡因浓度翻倍

IT之家 5 月 11 日消息，冷萃咖啡通常需要 12-24 小时，不过新南威尔士大学悉尼分校的工程师近日开发出新方法，在不影响口感的情况下，将制作时间缩短到 3 分钟以内。

IT之家注：冷萃咖啡（Cold Brew Coffee），是近几年刚刚流行起来的咖啡新喝法，简单的说，就是用冷水浸泡咖啡粉 12 小时以上，进行低温萃取再过滤。

科学家弗朗西斯科・特鲁希略（Francisco Trujillo）在 Breville Dual Boiler BES920 意式咖啡机上测试，将一个带金属喇叭的栓爪式换能器连接到冲煮篮上。

特鲁希略随后激活换能器，在滤篮壁注入 38.8 千赫的声波，从而将滤篮变成了一个强大的超声波反应器。

超声波法冲泡的冷萃浓缩咖啡与普通冷萃咖啡的颜色不同，这主要是因为超声波乳化了咖啡中的油脂，但这种方法能更有效萃取了咖啡粉中的油脂、风味和香气，和未使用超声波的样品相比，萃取率和咖啡因浓度提高了一倍。

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