开源鸿蒙新版本即将上线，OpenHarmony 开发者大会 2024 定于 5 月 25 日举行

IT之家 5 月 11 日消息，开放原子开源基金会今日宣布，OpenHarmony 开发者大会 2024 将于 5 月 25 日重磅来袭，包括 1 场主论坛 + 6 场技术分论坛，届时将聚焦 OpenHarmony 新版本。

开源鸿蒙目前已经更新到了最新的 OpenHarmony 4.1 Release 版本，开发套件同步升级到 API 11 Release。根据官方预告，OpenHarmony 5.0 预计将于今年第三季度发布。

相比 4.0 Release 版本，4.1 Release 有以下几个方面的提升，IT之家汇总如下：

新增 4000 多个 API，应用开发能力更加丰富；

应用开发的开放能力以 Kit 维度呈现，提供给开发者更清晰的逻辑和场景化视角；

ArkUI 组件开放性和动效能力得到进一步增强；

Web 能力补齐，便于开发者利用 Web 能力快速构建应用；

分布式能力进一步增强了组网稳定性、连接安全性等；

媒体支持更丰富的编码，支持更精细的播控能力等等。

OpenHarmony 是由开放原子开源基金会（OpenAtom Foundation）孵化及运营的开源项目，目标是面向全场景、全连接、全智能时代，基于开源的方式，搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台，促进万物互联产业的繁荣发展。

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