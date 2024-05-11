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开源鸿蒙新版本即将上线，OpenHarmony 开发者大会 2024 定于 5 月 25 日举行

2024/5/11 18:33:55 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 肖战割割 的线索投递！

IT之家 5 月 11 日消息，开放原子开源基金会今日宣布，OpenHarmony 开发者大会 2024 将于 5 月 25 日重磅来袭，包括 1 场主论坛 + 6 场技术分论坛，届时将聚焦 OpenHarmony 新版本。

开源鸿蒙目前已经更新到了最新的 OpenHarmony 4.1 Release 版本，开发套件同步升级到 API 11 Release。根据官方预告，OpenHarmony 5.0 预计将于今年第三季度发布。

相比 4.0 Release 版本，4.1 Release 有以下几个方面的提升，IT之家汇总如下：

  • 新增 4000 多个 API，应用开发能力更加丰富；

  • 应用开发的开放能力以 Kit 维度呈现，提供给开发者更清晰的逻辑和场景化视角；

  • ArkUI 组件开放性和动效能力得到进一步增强；

  • Web 能力补齐，便于开发者利用 Web 能力快速构建应用；

  • 分布式能力进一步增强了组网稳定性、连接安全性等；

  • 媒体支持更丰富的编码，支持更精细的播控能力等等。

OpenHarmony 是由开放原子开源基金会（OpenAtom Foundation）孵化及运营的开源项目，目标是面向全场景、全连接、全智能时代，基于开源的方式，搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台，促进万物互联产业的繁荣发展。

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关键词：开源鸿蒙OpenHarmony

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