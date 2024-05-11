山城重庆的“5G + 算力”故事

今天这篇文章，我想从一张 5G 测速截图开始说起。

就是下面这张：

根据图上的显示，下行速率 827.56Mbps，上行速率 84.6Mbps。大家可能会觉得，这个数值并没有什么特别。国内 5G 已经商用五年了，测个大几百 Mbps 的速率，是很平常的事情。

但是，请大家留意一下测速的位置：

没错，这是一张在重庆著名网红打卡景点李子坝的 5G 测速截图。测速人，就是我，小枣君。而测速现场的景象，是这样的：

可以说是人山人海，热闹非凡。我大概估算了一下，仅仅站在李子坝观景平台的游客，就有上千人。

在如此人员密集的环境下，测速能到 827Mbps，绝对不是一件容易的事情。

那么，重庆当地的电信运营商，究竟是怎么做到的呢？在重庆，除了保障手机信号之外，5G 还有别的应用场景和建设成果吗？

接下来，小枣君就和大家聊聊 —— 山城重庆的 5G 故事。

█ 网红名城，玩转“信号升格”

小枣君跑到重庆，并不是去旅游的，而是参加了一场名为“看见数智新重庆”的媒体探营活动。

通过为期三天的活动，我和其他二十余位媒体小伙伴一道，对重庆的一些人员密集场所和知名企业进行线下实地探访，全方位调研了解了重庆在信号升格、5G-A 建设、AI 算力布局等方面的进展情况。

这趟旅程对我受益匪浅、感触颇深，特别希望能和大家分享我的感受。

先说说信号升格吧。

去年年底，工信部、发改委等十一个部门，联合印发了《关于开展“信号升格”专项行动的通知》（以下简称“《行动通知》”），推动对网络质量进行全面优化升级，改善用户感知体验。

《行动通知》发出之后，全国各省市很快进行响应，制定了相关的具体行动计划，并着手落实。

重庆也不例外。重庆市通信管理局、市发展改革委、市经济信息委等十一部门，很快联合发布了《重庆市移动通信网络“畅连山城 信号升格”行动计划（2023—2025 年）》。

该行动计划围绕“服务成渝地区双城经济圈信号升格、统筹‘一区两群’信号升格、实施电梯等特殊场景信号升格及推动交通设施、校园、医疗卫生机构、居住社区等重点场景信号升格”共四个方面的重点任务，谋划推进 4 类 15 大重点场所的移动网络质量优化提升。

这几个月以来，行动计划已经有了初步成果。

截至目前，重庆当地已针对全市 200 余个商圈和文旅场所、1200 余个居住社区、7000 余部电梯等具体场景，进行了网络质量优化。全市 8 条轨道交通，既有线路的 224 个站台，199 段隧道，也都进行了 5G 网络专项改造。

● 李子坝

文章开头提到的李子坝测速，就是改造成果的一个体现。

李子坝“单轨穿楼”成为重庆标志性景点后，吸引了大量游客前往打卡，观景台节假日期间峰值人流量甚至能够达到 5000 人。

单轨穿楼

观景台原本只有 2 座灯杆塔，无法满足三家运营商设备扩容的挂载需求。铁塔公司将其中 1 座灯杆塔在原位置进行改造升级，提升了挂载能力，扫清了扩容障碍，且大大节省了成本。

李子坝观景台的 2 座灯杆塔

值得一提的是，除了承载三家运营商通信业务外，铁塔公司还将通信塔变成数字塔，面向社会开展智能化应用，在塔上加装高清摄像头、物联网感知等各类前端设备，实现人流观测、大气环境观测、渔政监控等用途。

2024 年是 5G-A 商用元年。这项最新技术也被运营商用在了李子坝这个热点区域。重庆电信部署的 5G-A，通过 3CC 载波聚合 + SUL 超级上行，能够极大提升游客的网络体验。

● 解放碑商圈

李子坝的游客很多，但比起解放碑商圈（包括洪崖洞、解放碑和朝天门），还是小巫见大巫。

根据数据显示，解放碑商圈作为重庆人气最旺的网红打卡景点，日均人流量超 30 万，重大节假日人流量超 100 万。

如此巨大的人流，给景点现场的网络覆盖质量提出了挑战。重庆的三大运营商，也一直将这个地区作为重点攻坚的目标。

重庆电信的做法，很有代表性。

他们首先在周边裙楼楼顶部署 5G 宏基站，解决室外的基础覆盖。

其次，在步行街地面的监控杆、路灯杆上部署 5G 小微基站，对人员超密集区域进行精准疏忙。

最后，在周边商场及写字楼、地下通道、地铁站内，建设室分系统，完善室内外场景连续覆盖。

解放碑商圈的 5G 小微基站

重庆电信在解放碑步行街也部署了 5G-A，进一步提升网络体验。通过语数分层、站间负荷分担等技术，可以实现不同载波承载不同用户，并基于业务需求进行差异化调度保障。

这套组合拳一出手，就对网络质量改善起到了立竿见影的效果，用户上网体验平均速率明显上升。

● 解放碑地下环道

除了 5G 信号升格之外，我们在重庆还体验了另一种特殊的信号升格，那就是北斗信号升格。

重庆经常被人们戏称为 8D 魔幻城市。因为这里地处山区，地形复杂，桥多、路多、隧道多，常常让人分不清方向。传统的导航 App，在重庆也经常抓瞎，给居民出行造成困扰。

2023 年 7 月 30 日，解放碑地下环道工程全线开通试运行。环道全长 7.5 公里，位于地下 20 至 60 米深处，包括 7 条连接市政道路的进出通道，以及多条连接解放碑核心区域 28 个地下车库的连接支洞。

解放碑地下环道模型示意

修建这个地下环道，是为了缓解解放碑地区的交通拥堵。但是，因为是地下通道，所以也面临北斗信号无法覆盖的难题，影响了环道的通行效率。

针对这一情况，重庆移动大胆创新，在环道落地建设了一套“5G + 北斗”室内导航系统项目。

通过在环道内部署卫星定位设备（相当于把卫星建在隧道里），可以实现动态 3～5 厘米、静态精度 5～8 毫米的精准定位服务，动态内符合精度置信度达到 95%。

用户借助百度和高德地图，就可以使用增强后的卫星导航定位服务，在地下环道轻松畅行。

解放碑地下环道模型示意

本项目是全国首个室内定位导航的商业项目，填补了国内地下隧道无卫星导航的技术空白，有效解决隧道内定位导航和车流监测等问题，助力通车量提升超 5 倍。

地下无导航，从此成为历史。相信后续这项技术一定会在全国范围内推广。

● 国际博览中心

刚才提到了 5G-A 在网络覆盖上的应用。除此之外，5G-A 在重庆也被用于发展低空经济。

重庆移动联合合作伙伴，在重庆两江新区国际博览中心完成了 5G-A 通感一体化基站的低空感知功能验证，成功实现无人机入侵感知和航迹监测。

5G-A 通感一体化基站

即使是反射面积小至 0.01㎡的无人机，当其进入距离基站 1 公里范围时，也会被基站捕获到其距离、速度、方位和飞行轨迹等信息，轨迹感知精确度可达到米级。

这个应用场景，可以为无人机物流、空中无人驾驶通航、无人机群表演等低空经济场景提供有力的技术支持，促进行业健康发展。

█ 工业重镇，发力“AI 智造”

刚才小枣君介绍的，是重庆“通过信号升格行动，让 5G 更好地服务 C 端用户”的案例。

接下来，我们再来看看 B 端（企业用户），看 5G 在工业制造等场景所发挥的作用。

在参加这次探营活动之前，我对重庆的了解，其实和大家一样，就是 8D 魔幻城市、网红城市、旅游胜地之类的。对于重庆的产业，我并不太了解。

在我的传统印象中，重庆是个山城，且地处西部，工业体系应该并不发达。

通过考察调研，我才发现自己是多么无知。

重庆虽然地处西部，但工业基础非常雄厚，拥有大量的工业企业。重庆的工业起步于一百多年前，抗战时曾经是中国的政治、经济、文化和工业中心，在三线建设时代也获得了很大的发展。这座城市，一度是仅次于上海的第二大工业城市，重工业非常活跃。1990 年，重庆的 GDP 甚至排名全国第三（按城市）。

进入 21 世纪以来，重庆把握住历史机遇，积极进行了产业升级，也扩大了招商引资。重庆的各大产业集群，逐渐成型并壮大崛起。当地的国民生产总值迅速攀升，这座城市也成为整个西部地区的经济龙头。

近年来，智能制造的浪潮席卷全国。将 5G、物联网。云计算、大数据甚至人工智能技术引入传统产业，进行数智化升级转型，成为很多企业的发展目标和任务。

重庆的企业也是一样。我们参观了长安汽车数智工厂、重庆美的制冷设备有限公司、宗申动力产业园等多个当地制造基地，亲眼见证了重庆制造业的数智转型成果，也备感震撼。

● 长安汽车

长安汽车数智工厂是我们探访重庆智能制造的第一站。

这座工厂是中国联通（重庆）5G 融合创新中心与长安汽车共同打造的“智慧工厂”，也是 5G 融合创新中心与传统大型汽车企业首个共创落地的大型汽车数智工厂项目。

工厂专注生产智能网联新能源汽车，是“国家智能制造试点示范工厂”的揭榜单位，从传统冲、焊、涂、总四大工艺拓展到软件封测、电池 PACK、一体化压铸等七大工艺能力。建成首条支持不同品牌、不同平台、不同动力类型共线生产的全柔性生产线，支持用户订单的在线下订，更改，实现新汽车高品质、高效率以及个性化定制。

在技术突破方面，采用一体化压铸技术，将原来 163 个零件、共 2 个小时的加工时长，缩短到现在 2 个压铸件，只需要不到两分钟完成，并实现产品减重 30%，制造成本降低 20%；创新采用了软件自动封测工艺，数据灌装时间大幅缩减，云化电检效率提升 25%。

在新制造能力建设方面，拥有超过 1000 台智能化设备，800 多台机器人、500 多台 AGV，100 多台全智慧 AGV 岛，代替原来传统的固定式地板链传输，在生产过程中大幅度减少人工参与，生产效率提升 20%。其中，冲压、焊接、涂装、压铸、电池、立体库等多个车间均可实现黑灯生产。

在数智转型升级方面，构建 AI 制造大数据库，成为业内首个每年产生 28T 以上制造数据的工厂，实现工厂人、机、物互联互通和设备 OTA 升级，构建动态感知数字孪生工厂，动态调度生产资源，动态分析品质趋势，智能预测设备故障，数据贯穿生产加工过程，打造具备自我学习能力、生产决策自判断的智慧工厂。

媒体团参观工厂车间

工厂建成后，将完整实现 IT、CT、OT 三者融合的工厂基础设施、数据平台和应用平台，成为支持大规模定制的汽车行业智慧工厂样板。2024 年已确定启源 E07、阿维塔 E15 等重量级数智新能源车型在该工厂投产。

● 美的制冷

再来看看另一家全国知名企业 —— 美的制冷。

重庆美的制冷设备有限公司隶属于美的集团，于 2013 年 12 月正式投产。2023 年，该公司空调产量 803 万套，产值突破 160.56 亿元，是全国西南片区最大的白色家电生产基地，也是美的空调全国首个 5G + 工业互联网试点示范工厂。

公司拥抱 5G 比较早，2020 年率先开展 5G + 工业互联网项目建设，与中国电信重庆公司合作，采用比邻模式的 5G 定制专网，打造新型网络体系架构和基础设施，确保数据不出园，企业内外网隔离，实现园区专网 100% 覆盖。

基于 5G 网络底座，重庆美的在机器、零部件、控制系统、信息系统、产品以及人之间，构建了强大的数据链，利用 5G 的优势，实现了对工业数据的深度感知、传输交换、计算处理和高级分析。

美的车间的 5G 网关

该公司引入 5G、AI、大数据等新一代信息技术助力数字化建设，实现围绕柔性制造、精益降本、提质增效、数智驱动的制造执行协同管理体系，聚焦人、机、料、法、环探索建设 12 个典型 5G 应用场景，5G+AI 智能检测、5G+AMR 智能配送、5G + 电子一码到底等场景。

根据数据可以看出，重庆美的实现生产效率提高 29.75%，能源利用率提高 18.92%，经营成本大幅降低，真正发挥了 5G 赋能智能制造转型升级的优势。

● 宗申动力

最后我们再看看宗申动力。

重庆宗申发动机制造有限公司，是重庆著名的本土企业，致力于发动机的研发、制造与销售，在全国范围内都有很高的知名度。

重庆宗申发动机制造有限公司的生产线

在公司的园区里，有覆盖率 100% 的 5G 企业内网。“人机料法环测”各业务场景，都有 5G 的身影。

通过“5G+MES（生产执行系统）”，员工及班组长能够快速查阅相关生产订单信息，准确、快速识别生产订单需求，能够采集设备数据以及进行自动控制，提升综合生产效率和产品质量控制能力。

通过“5G+AI 质检”，可以实现 AI 机器视觉在线质量检测，效率和准确率更高。

通过“5G + 智慧物流”，可以通过 AGV 进行零部件运输，节约人力成本，降低产品错装发生率。也可以通过自动切换夹具取代人工更换夹具，节约时间。

通过“5G + 远程操控”，他们实现了空压机无人值守及自动调压，减少了生产线因气压波动导致的停线事故，提高了生产效率。

通过“5G + 辅助装配”，他们使用智能料仓辅助装配替换了人工选配轴瓦，提升了生产效率和产品质量控制能力。

通过上述几家企业的参观，我明显感受到，这些企业对数字科技的热情。

在数字化转型上，他们的行动非常果断且迅速。针对企业自身复杂的流程环节，他们逐一进行分析解构，大胆投资建设数字化平台，引入最新技术，与生产场景相结合。

我相信，探索的过程一定不是一帆风顺的。但他们勇敢进行了尝试，并一步一步走出了自己的成功之路。

数据是可以说明一切的。几家工厂的生产效率、运营成本和产品质量，在数字化转型之后都有了显著改善，极大地提升了企业的核心竞争力。

█ 最后的话

重庆是一座伟大的城市。这里既有悠久的文化积累，也有深厚的历史沉淀。在中华文明的漫长演进中，重庆扮演过重要的角色，也拥有重要的一席之地。

如今的重庆，拥有的不仅仅是辉煌的历史，也包括光明的未来。在数字科技的助力下，这座山城正在加速自身的蜕变，迸发出蓬勃的数字经济活力。

我们期待重庆的信号升格行动能够有新的战果，也希望重庆的产业发展能够继续高歌猛进。以 5G、算力为代表的新质生产力，将会在重庆得到进一步落地，推动这座“智造重镇”的发展步伐。

下次再来重庆，一定会有更精彩的故事在等待着我们。

本文来自微信公众号：鲜枣课堂 （ID：xzclasscom），作者：小枣君

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