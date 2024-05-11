让 Altman 也玩上瘾的「语音 Twitter」，在硅谷彻底火了

能不能成不好说，起码挺新鲜的。

作者 | 汤一涛

编辑 | 靖宇

在后移动互联网时代，已经越来越难看到 App 在产品层面上的创新，Airchat 带来了一点新意。过去一段时间，这款仅限邀请注册的 App 在风险投资人、科技公司高管以及其他硅谷名人中流行了起来。

简言之，Airchat 可被视为 Twitter 的语音化版本，它重新定义了社交媒体上的互动方式。在这里，你可以像其他任何社交平台一样，关注你感兴趣的人、发布推文或者和网友交流。不同之处在于，你发布的任何信息都必须通过语音的方式，用键盘打字在 Airchat 上是不被允许的。

正如 Airchat 官网的 Slogan 所说：「Just Talk.」

根据营销情报公司 Sensor Tower 的估计，自 4 月 12 日推出以来，Airchat 的下载量已超过 30,000 次。因为太受欢迎的缘故，Airchat 甚至在发布 4 天后就关闭了邀请通道。硅谷精英如 OpenAI CEO Sam Altman 也出现在 App 中，并且还对 Aitchat 进行了投资。

其实 Airchat 在去年就发布过一个版本，之后两位联合创始人布莱恩・诺加德（Brian Norgard）和纳瓦尔・拉维坎特（Naval Ravikant）带领团队重构了这个 App。

这两位创始人在硅谷都颇具影响力。

纳瓦尔是著名的投资人，曾投资过 Twitter、Uber、Notion、Stack Overflow 等众多独角兽企业，也是股权众筹平台 AngelList 的创始人。在中国，他更为人熟知的身份是畅销书《纳瓦尔宝典》的原始作者。诺加德就是 AngelList 的第一位投资人。在创办 Airchat 之前，他是约会软件 Tinder 的首席产品官。

那么，这款「语音版 Twitter」到底是因为什么，彻底风靡了硅谷的？

01、「Just Talk」

从产品形态上看，Airchat 可以看作是 Twitter 和 Clubhouse 的结合 —— 它首先是一个像 Twitter 一样的社交平台。但是像 Clubhouse 一样，Airchat 把音频的优先级放在了最高。

启动 App 之后，系统会首先提示你关注一些用户，之后你就会看到熟悉的瀑布流界面。组成这些瀑布流的是一个个文本块。Airchat 没有发送文本的选项，这些文字实际上都是语音转录而来。值得一提的是，Airchat 的语音转录识别程度相当高，得到了众多用户的称赞。中国台湾地区媒体提到，Airchat 甚至可以根据用户的口音判断，转录的文字使用简体还是繁体。

Airchat 用户界面｜图片来源：TechCrunch

点击屏幕右下角的播放按钮，这些语音就会以 2 倍速播放。也就是说，如果只是单纯消费内容的话，Airchat 两个选项：听和读。但是一旦你想发布内容或者和其他使用者交流时，唯一的方式就是发语音。

纳瓦尔认为，语音是比文本更亲密的对话媒介 —— 相比文字，语音可以传递情绪、语调等更多细微的差别。诺加德则将 Airchat 定义为对话网络而不是社交网络。他解释说，他和纳瓦尔都非常热衷于交谈，结识新朋友，谈论有趣的事情，这在消费互联网上几乎是不可能的。因此，他们着手构建一个可以做到这一点的应用程序。

Twitter 和马斯克应该对 Airchat 的成立也起了很大的作用。有人在 Airchat 上向纳瓦尔提问：「这个 App 的终极目标是什么？」纳瓦尔以「爱与和平」为主题回答了一连串，其中最后一点就是「为了阻止世界领袖们在 Twitter 上互相叫嚣，然后将全世界拖入热核毁灭」。

纳瓦尔解释 Airchat 的终极目标是什么｜图片来源：Twitter@naval

和很多早期邀请制 App 一样，目前 Airchat 的用户画像是精英化的，从硅谷的从业人员、投资人到科技公司创始人。OpenAI 的 CEO Sam Altman 就出现在了这个 App 上，包括《华盛顿邮报》的科技记者泰勒・洛伦兹（Taylor Lorenz）、前共和党国会议员乔治・桑托斯（George Santos）等等。

随着大量用户的涌入，许多人已经开始在社交网络上讨论 Airchat，大部分是正面的，毕竟用「听的方式刷 Twitter」这种体验此前是没有过的。创作者经济组织 Creator Economy NYC 的创始人布雷特・达舍夫斯基（Brett Dashevsky）自称是狂热的 Twitter 用户，但是眼下他使用 Airchat 的平均时间已经超过了 Twitter。「这个平台有一些更人性化和有趣的东西，这是 Threads 和 Twitter 所没有的，」他告诉 Business Insider。

当然也不都是表扬，Wired 记者劳伦・古德（Lauren Goode）就对 Airchat 的内容审查制度表示了担忧。纳瓦尔相信语音的力量可以减少尖锐的言辞，这在某种程度上说得通，但是减少并不意味着没有，甚至语音可能让发表尖锐言辞的交流过程更加顺畅了。

近日，一个名为「战争」的 Airchat 频道就被创建了，超过 529 名用户加入了其中。他们谈论的话题包括以色列的无人机袭击、加沙战争、对「经济武器」的想法、对石油价格的预测…… 很多人都表达了激烈的言辞，分享了未经证实的新闻，并且声称自己「做过了一些研究」。

目前尚不清楚这个频道是官方还是用户自行创建的。不过按照 Airchat 最新的平台规则，用户无法自行创建频道，但可以请求管理员创建频道。

由于创始人的理念，Airchat 的审核规则可以说是宽松的，甚至带有一些社区自治的意味。Airchat 将其称之为「自我审核政策」，也就是当某人冒犯到你时，Airchat 建议你将其静音或者屏蔽。Airchat 会移除骚扰、冒充、有粗俗行为和发布非法内容的用户，但不会因为礼貌的分歧或政治原因而在平台上移除用户

Airchat 的转录功能也备受用户好评，部分原因可能来自于当下 AI 技术的进步。但是纳瓦尔似乎对大模型游戏不感兴趣，他对 Wired 表示不会训练一个关于用户声音的大语言模型，也不会将 Airchat 的数据出售给 AI 公司，尤其是考虑到 Airchat 用户规模还比较小，数据也没有分类。不过，Airchat 可能会使用人们的语音数据来训练一个模型，以改进其自身的音频和转录功能 —— 这取决于用户是否同意加入这个计划。

在商业化方面，Airchat 似乎还没有明确的计划。在与 TechCrunch 的访谈中，纳瓦尔明确表示公司没有任何盈利方面的压力，并且没有提到任何关于会员付费、音频广告相关的内容。目前 Airchat 的大部分资金来自纳瓦尔自己的风投基金，以及 Accomplice Ventures 的创始合伙人杰夫・法格南（Jeff Fagnan）。他还透露，Sam Altman 也「有点盲目地投入了一张支票」。

02、我们还需要另一个社交平台吗？

Airchat 很容易让人想起另外一个流行过的语音平台 ——Clubhouse。Clubhouse 的流行迎合了疫情时代人们渴望与人交流的心理，但是在开放之后，这款爆红过的 App 又迅速被人遗忘。

相比 2021 年 2 月，Clubhouse 的下载量在 4 月下降了 90%｜图片来源：yahoo

Airchat 会走 Clubhouse 的老路吗？

和早期 Clubhouse 一样，Airchat 也采用了邀请制的注册方式。这是一种冷启动的好方式，早期加入的精英在平台上贡献高质量的内容，他们的粉丝也会随之来到新的平台。在最火爆的时期，一个 Clubhouse 邀请码甚至在 eBey 上卖出了 100 美元的高价。

从目前的态势来看，Airchat 很有可能复制 Clubhouse 的早期火爆。

不过，名人效应是短暂的。Clubhouse 主打的主题聊天室本质上和百度贴吧类似，凝聚他们的小众圈层的独特文化，这也意味着对大众的排斥。在 Clubhouse 开放注册之后，随着大量用户涌入，这种小圈子的稀缺性就被大大稀释。这是需要 Airchat 警惕的。

相比 Clubhouse，以异步的形式呈现语音内容是 Airchat 的优势。Clubhouse 只提供「语音直播」一种场景，这也就意味着用户必须在特定的时间进入直播间，才能够消费内容，大大限制了用户的消费场景。

最开始 Clubhouse 的确成功了，但它也因此失败了。

乔布斯曾经评价 Dropbox 只是一个功能，谈不上产品。单一的功能容易被竞争对手复刻，产品可以提供一整套的服务，并以此建立壁垒。

Clubhouse 铺天盖地的宣传触发了大公司的防御机制，在它出现一年内，Discord、Facebook、Slack、Spotify、Twitter 都相继推出了自己的直播音频功能。相比 Clubhouse，他们有更多的钱，更快的迭代速度，以及更多的用户。

Clubhouse 的问题也是 Airchat 的问题，仅仅是用「语音发推」这个功能而言，竞争对手可以毫不费力地模仿。在全球范围内，Meta 和腾讯是最大的两家社交网络公司，而他们恰好也是模仿竞争对手的高手。

如果 Airchat 继续保持邀请制的排他性，它可能会演变为一个服务于小众精英的封闭平台；

如果 Airchat 持续火爆的话，不难预见，大型科技公司将会迅速跟进，推出竞品或模仿其核心功能；

如果 Airchat 真的想要成为一个没有激烈言论的社交网络的话，这也许是在和人性本身抗争。

这取决于两位创始人真正的目标是什么。但无论如何，他们也要面对一个残酷的事实：任何一个火爆全网的话题都会在下一个月迅速被人遗忘，这一点是不会改变的。

本文来自微信公众号：极客公园 （ID：geekpark），作者：汤一涛

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。