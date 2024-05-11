竞业协议在美国走向终结：这个职场「枷锁」能被彻底打破吗？

未来，竞业保护的问题需要更加精细化和合理化。

作者 | 连冉

编辑 | 张鹏、郑玄

在职场里，竞业协议一直是备受争议的存在，它旨在保护企业的商业机密和客户关系，但往往被滥用，成为限制员工自由发展的「枷锁」。但在大洋彼岸，莉娜・可汗领导的 FTC 正在推动一场关于竞业协议的变革。

作为美国联邦贸易委员会（FTC）的主席，莉娜・可汗不仅是一位反垄断倡导者，更是对科技巨头们发起反垄断调查和诉讼的推动者。她就任不久就主导了针对 Facebook 收购 Instgram 和 WhatsApp 的反垄断诉讼，并在此后领导发起了对 Meta、亚马逊等大公司的反垄断诉讼。

如今，她又为打工人掀起了打破职场枷锁的大旗 —— 当地时间 4 月 23 日，莉娜・可汗领导的 FTC 宣布，将全面禁止所有员工（包括高级管理人员）签署新的竞业禁止协议。

她领导的 FTC 对竞业协议的禁止估计将带来一系列积极影响：新企业成立率提高 2.7%，每年新增 8500 家新企业；每年平均增加 17,000-29,000 项专利，十年间每年专利增速为 11-19%；未来十年，员工的平均年收入将额外增加 524 美元（约合 3796 元），创新与劳动力市场都将被注入更多活力。

FTC 对竞业协议的禁止在国内外引发了广泛关注，国内职场是否会由此引发对竞业协议的重新审视与改革？

毕竟尽管竞业协议在保护公司利益方面有其必要性，但对员工的限制和困扰也不容忽视。未来，如果国内竞业保护能够走向更加精细化和合理化，或许可以在员工的发展自由度与企业商机保护之间找到更平衡的解决方案，由此唤醒更多的创业动力和创新活力。

01、FTC：全面禁止签署新的竞业禁止协议

当地时间 4 月 23 日，美国联邦贸易委员会（FTC）宣布，将全面禁止所有员工（包括高级管理人员）签署新的竞业禁止协议，以此来保护工人更换工作的基本自由，提高创新能力，促进新企业的成立。

对于现有的竞业协议，高级管理人员的现有竞业协议仍然有效，其他员工则在规定生效日期后不再强制执行。对「高级管理人员」的定义为收入超过 151164 美元且处于决策岗位的人，这一人群目前占工人总数不到 0.75%。这一规则将在公布 120 天后生效。

FTC 宣布禁止竞业协议｜图片来源：FTC

FTC 为何会禁止竞业协议？

竞业禁止协议的设立初衷是为了保护公司的商业机密以及维护公司与客户之间的关系，其历史可以追溯到数个世纪以前。据报道，最早的相关法律纠纷发生在 1414 年的英国，涉及一名学徒工。

然而，随着时间的发展，在众多行业中，一些雇主开始曲解竞业禁止协议的原始意图。他们往往会制定更加宽泛、甚至令人瞠目的条款，即便这些条款在实际操作中可能并未得到严格执行，这种做法其实早已在一定程度上违背了竞业禁止协议保护商业利益和客户关系的本意。

FTC 表明，「竞业禁止是一种普遍存在的剥削性做法，它强加了合同条件，阻止工人接受新工作或创办新企业。竞业禁止通常会迫使工人要么留在他们想离开的工作岗位上，要么就得承担其他重大伤害以及成本，比如被迫转向工资较低的领域，被迫搬迁，被迫完全离开劳动力市场，或被迫对昂贵的诉讼进行辩护。」

FTC 发现，竞业禁止条款往往会通过抑制工人和雇主之间的有效匹配，对劳动力市场的竞争条件产生负面影响。此外，竞业禁止往往会对产品和服务市场的竞争环境产生负面影响，抑制新企业的形成和创新活动。还有证据显示，竞业禁止条款导致市场集中度提高，进而推动消费品价格上涨。

根据 FTC 主席莉娜・可汗（Lina M. Khan）的说法，一方面，竞业禁止条款让工人的工资长期处于较低水平，抑制了创新的诞生，剥夺了经济的活力，另一方面，一旦竞业禁止条款被禁止，预计每年将有 8500 多家新的创业公司会成立，「FTC 禁止竞业禁止条款的最终规则将确保工人有自由追求新工作，开办新企业或将新想法推向市场。」

FTC 估计，通过实施禁止竞业条款的最终规则，将推动新企业数量的年增长率达到 2.7%，也就是意味着每年将新增超过 8500 家新企业，工人收入将会增加，估计平均每位工人每年的收入有望增加 524 美元。此外，在未来 10 年内，这一规则有望显著降低医疗保健成本，最高可达 1940 亿美元。同时，该规则预计将对创新产生积极影响，预计在未来的 10 年里，每年将平均增加 17,000 至 29,000 项新专利。

这一规则最初拟定于 2023 年 1 月，在 90 天的公众意见征询期，FTC 收到了超过 26，000 条关于拟议规则的评论，其中超过 25，000 条评论支持联邦贸易委员会拟议的禁止竞业禁止条款。可以看出公众苦竞业禁止条款久矣。

FTC 制定的规则也指出了一些替代竞业禁止的方法，如商业秘密法和保密协议。这些替代方案可以帮助雇主保护其专有信息和其他敏感信息，同时不限制工人的自由。

02、国内竞业协议何处去？

国外有亚马逊此前对不少跳槽的员工跳槽提起过诉讼。比如 2014 年、2019 年、2020 年提起的对前雇员加入谷歌的三次诉讼，谷歌则对创办了自动驾驶汽车公司的 Waymo 前明星工程师索赔 1.79 亿美元违约金……

在国内，竞业协议也是一个长期存在的问题，不少员工因为竞业协议而受到限制和困扰，类似于腾讯、百度、字节跳动、拼多多等都曾对前员工发起竞业，索求几十万到上百万的个人赔偿。案件也不只是涉及企业高级员工和管理层，甚至入职不久的基层员工也有涉及到。

虽然竞业协议中企业一般会支付一定的金钱作为「竞业补偿金」，来平衡签署竞业协议的员工对协议的执行，所以个体违反协议后，退还补偿金甚至承担违反协议约定的赔偿，在法律上是被支持的。但是，因为企业作为强势一方，甚至可以把员工签署竞业协议作为加入公司的条件，并且有着出现不断扩展竞业对象的主动权，这看起来公平的协议，其实对个体是非常被动的，甚至会出现现实中的不公平。

那么国内的竞业协议假如也取消掉，除了让个体更加自由，是不是也会让商业社会迎来一些积极的变化呢？

首先，消除竞业协议将为员工带来更大的就业自由和灵活性。在目前的情况下，不少员工因为竞业协议而受到限制和困扰，甚至在转换工作时面临违约金等问题。

毫无疑问如果这些限制被取消，员工可以更自由地选择想要或适合自己的工作，从而向市场释放出更多的工作能力和创造力，进而提高整个劳动力市场的灵活性和效率。

但关于竞业协议的取舍，不能只从一方单独考虑，毕竟企业在培养员工后，如果轻易被竞争对手挖走，可能会导致公司的核心 knowhow 和竞争优势流失，这对企业而言是不公平的。所以也需要在企业保护商业机密及竞争地位与员工寻求个人发展之间谋求平衡。

比如在保护公司的敏感信息和核心竞争力方面，其实可以在知识产权层面进行法律约束，目前国内一些竞业协议的执行过于宽泛，强硬，进而限制了员工的职业发展，甚至在某些情况下，严重影响了员工的职业生存发展，这本质上是企业选择了最简单粗旷的方式来保护了自己，而没有真正明确和详细定义自己真正需要保护的东西。

比如在实际操作中，许多公司的竞业协议限制没有针对员工实际参与的工作和对企业的影响进行分层定义，而最终竞业约束可能又包含了同行业内几乎所有公司，这导致员工一旦离开原公司，就很难在同行业内继续其职业。这种广泛的限制显然并不合理，因为并非所有员工都掌握公司的机密信息，也不是每个人加入竞争对手公司都会对原公司的竞争地位产生根本性的影响。

未来，竞业保护的问题确实需要更加精细化和合理化。FTC 对竞业协议的禁止，或许也能推动国内职场领域对竞业协议进一步的思考。

也许在不久的未来，国内企业与员工之间，也能找到更平衡的合理责任，创新创业的活跃也能被更多地唤醒，毕竟在当前的环境下，许多人可能因为竞业协议而束手束脚，无法将自己的经验和历史积累的能力释放出来。但如果这些限制消失了，更多的创业动力和创新活力将被释放，这对中国科技产业会是一件好事。

本文来自微信公众号：极客公园 （ID：geekpark），作者：连冉

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