最快 IPO 的新造车，诞生了 —— 极氪

估值超过 50 亿美元

作者｜王磊 刘雅杰

编辑｜秦章勇

李书福的资本帝国，又要扩容。

极氪刚刚提交更新后的招股书，按计划最早于 5 月 10 日在纽交所挂牌上市。

这让极氪成为继蔚小理之后，第四家赴美上市的中国造车新势力，同时也成为吉利系第九个 IPO。

发行区间为每股 18 美元至 21 美元，按照上限计算，极氪的估值或达 51.3 亿美元。

要知道，极氪是在 2021 年 4 月才正式对外公布的品牌，若仅用 3 年完成上市，将成为最快上市的新能源车企。作为对比，特斯拉用了 7 年，小鹏汽车和理想汽车分别用了 6 年和 5 年。

01、今年有望实现盈利

背靠吉利这颗大树，极氪在终端市场发展得顺风顺水。

招股书显示，极氪 2021 年、2022 年、2023 年营收分别为 65.28 亿元、319 亿元、516.7 亿元（约 72.78 亿美元），毛利分别为 10.38 亿元、24.7 亿元、68.5 亿元（约 9.65 亿美元）。

这意味着极氪创立第一年，毛利就是正数。2021 年 1.8%，2022 年全年 4.7%，2023 年全年更是达到了 15%，较 2022 年增长超 10 个百分点。

毛利率 15% 是什么概念？

这个成绩在高端纯电市场中仅次于特斯拉，超越国内一众头部纯电势力，比如同年蔚来为 10%，而小鹏则是 2%。

吉利汽车集团副 CFO 戴永此前表示，在销量提升、毛利上涨的前提下，2024 年极氪将力争实现转扭亏为盈（按香港财务报告准则）。

这个目标一旦实现，极氪将成为盈亏平衡最快的造车新势力。

从公司整体经营上看，过去 3 年极氪仍处于亏损，虽然极氪的营收从 2021 年的 65 亿元人民币增长至 2023 年的 517 亿元人民币，但极氪的净亏损也从 2021 年的 45 亿元扩大至 2023 年的 83 亿元。

其中最主要的因素，是大额研发投入。2021 年至 2023 年底，极氪累计研发投入近 170 亿元。2021 年、2022 年、2023 年极氪研发投入分别为 31.60 亿元、54.46 亿元、83.69 亿元。目前极氪在全球共有 6 个研发中心，其全球研发人员已经达到了 7000 人。

不难看出其研发投入逐年持续上升，而且其当年的研发投入和当年的净亏损大致相抵，这也意味着，单从营收角度来看，极氪已经能做到盈亏平衡。

还有一个值得关注的信息点是极氪的营收结构，不同于传统汽车公司和造车新势力，九成以上的营收依赖于卖车的销售收入。极氪在三电业务、研发及其他服务上，营收能力也不错。数据显示，2023 年上半年，极氪整车以外的收入占总营收比例高达 38%。

多元化的收入模式，也让极氪的抗风险能力更强。

这不是极氪第一次提交招股书，去年 11 月，极氪就向美国证券交易委员会提交了 IPO 招股书文件。此次和之前不同，被称之为“红鲱鱼”版招股书。

红鲱鱼招股书也被称为准招股说明，是美国证券交易委员会要求申请上市公司上报的文件，当发行人向机构初步路演时，会提供一份用红色字体印刷的初步招股书，包括初步的定价建议，以引起投资者的注意，一般称为“红鲱鱼”。

这次更新后最大的调整，在于承销商阵容变化，同时针对已有财务数据进行更新。根据招股书，目前极氪汽车一些现有股东和第三方投资者已表示有兴趣认购本次发行中总计最多 3.4908 亿美元的 ADS。

其中，吉利汽车最多认购 3.2 亿美元，而来自 Mobileye 的约 1000 万美元，以及宁德时代认购约 1908 万美元。

所募集的资金用于三个方面：其中约 45%（即 1.389 亿美元）用于开发更先进的纯电动汽车技术以及扩大产品组合；约 45% 用于销售和营销以及扩展企业的服务和充电网络；约 10%（即 3080 万美元）用于一般企业用途，包括营运资金需求，以支持极氪的业务运营和增长。

02、市值更务实

其实从这次 IPO 的市值数字来看，和此前相比有不小的差距。

2021 年 8 月，极氪拿到 Pre-A 轮融资金额 5 亿美元，当时投后估值就达到了 89.3 亿美元。

2022 年 12 月，极氪第一次向美国证监会递交 IPO 注册文件，其计划募资逾 10 亿美元，彼时有消息人士称，要寻求的估值超过 100 亿美元。

当时极氪成立还不到 2 年，带着吉利汽车旗下高端纯电动汽车品牌标签，其首款产品极氪 001 单一车型交付超 7 万台，提前达成全年销量目标。

据此前吉利汽车财报，极氪汽车 2022 年营业收入达到人民币 317.9 亿元，同比增长 10 倍多，全年累计交付量为 71941 辆。相比于 2015 年前后成立的蔚小理三家车企，是名副其实的后起之秀。

2023 年 11 月，极氪将要 IPO 的消息再次传来，向美国证券交易委员会提交了 IPO 申请文件，并计划以股票代码“ZK”在纽交所上市。

成立前两年，极氪共发布极氪 001、极氪 009、极氪 X 三款新车。截至 2023 年 10 月底，月交付量已连续 9 个月同比增长。开启交付仅 24 个月，就成为最快达成 17 万台交付的豪华纯电品牌。那时的极氪志得意满，直言自己有望成为除特斯拉外，最早最快赚钱的电动车企。

极氪也确实有说这话的底气，在众多中国新能源车企中，极氪是一个颇为特殊的存在，背靠吉利集团，诞生以来就备受资本青睐，其背后的朋友圈堪称豪华阵容。

提交招股书之前，极氪共完成了 Pre-A 和 A 轮两轮外部融资，第一次融资是 2021 年 8 月，投资方包括英特尔资本、宁德时代、哔哩哔哩、鸿商集团和博裕投资，完成投资后，五家企业占极氪汽车股份比约 5.6%。

第二次则是在 2023 年 2 月，极氪宣布完成 7.5 亿美元 A 轮融资，投后估值 130 亿美元。据悉，当时这轮融资由 Mobileye 创始人兼首席执行官 Amnon Shashua、宁德时代、越秀产业基金、通商基金、衢州信安智造基金等参投。

从这些资本机构中不难看出，已经涉及了智能驾驶，动力电池，创新科技，原材料垂直整合等一系列领域，在拥有丰富的产业资源的前提下，想要打造一个完整的造车生态并不是一件困难的事儿。

再凭借吉利集团重资产赋能，极氪品牌可以实现轻资产运营。最重要的是，极氪在技术方面也狂飙突进，比如 SEA 浩瀚架构、自研高性能电驱、一体式压铸、热蔓延不起火电池安全技术等都可以大规模上车。

所以和其他新势力相比，极氪既能保持相对较高的品牌调性，又能凭借技术领先的优势，用较少的成本快速占领市场。

估值虽然降了，但从长期来看，极氪的发展模式也是中国高端纯电突破的典型案例。

03、吉利系的第九个 IPO

不缺朋友也不缺技术，但维系一家企业长久运营，资金同样很关键。极氪一直以来被认为是吉利汽车撬动新能源汽车市场的支点，同时承载着吉利汽车实现高端化战略的重任。

成立以来，极氪相继推出了 001、009、X、007、MIX 等车型，并在创立三年后，成为 20 万元以上国产高端纯电销量第一。但造车是个无底洞，虽说极氪的现金流、销量、交付量都遥遥领先，但仍然是在亏钱卖车。

数据显示，2021 年、2022 年、2023 年前三季度，极氪净亏损规模分别为 45.14 亿元、76.55 亿元、52.28 亿元，这意味着过去三年极氪每卖一辆车都在亏钱。

不难看出，即便是销量超预期，还是不免落入“新能源造车连年亏损”的行业魔咒。

在纽交所上市，一方面可以提升品牌的全球影响力，进一步巩固全球化品牌的定位，另一方面还可以寻求更多的资金支持。

而对于李书福来说，极氪上市也让其资本帝国再次壮大。

目前李书福手里已有在港股上市的吉利汽车，A 股上市的钱江摩托、汉马科技、力帆股份，和在美股上市的亿咖通、极星、路特斯，以及在瑞典上市的沃尔沃汽车，8 家上市公司。

谁能想到，当年放过牛、开过照相馆、产过冰箱、卖过建筑材料、造过摩托车的农村娃，在 1996 年杀入汽车行业后，会成为汽车狂人呢？

1996 年，李书福在临海征地 850 亩，宣布投资 5 个亿，筹建吉利“豪情汽车工业园区”。

当时汽车行业还没有向民营企业开放，国内汽车行业几乎一片空白。但李书福没有胆怯，还留下一句“至理名言”：

轿车是什么？不就是四个轮子、一个方向盘、一个发动机、一个车壳，里面两个沙发吗？

1998 年，第一辆量产的吉利豪情下线，就此拉开了吉利汽车腾飞的序幕。

在 2001 年中国加入世贸组织之际，吉利成为首家获得轿车生产资质的民营企业，2005 年成功在香港上市。此后，吉利就开启了一路狂飙的模式。

后来的事大家都知道了，蛇吞象般地收购沃尔沃，让吉利一跃成为头部汽车制造商，随后又收购奔驰母公司戴姆勒集团的部分股份，开始了“狂买豪车”的节奏。

时至今日，吉利控股集团成为全球化水平最高的中国民营车企，其野心也开始逐渐显露 —— 要成为新能源汽车时代的大众集团。

就在几天前，吉利汽车母公司吉利控股分拆出来的网约车公司曹操出行，也递交了赴港 IPO 招股书。

倘若曹操出行和极氪此番顺利敲钟，吉利集团将会有 10 个 IPO。

妥妥的“IPO 出行帝国”。

本文来自微信公众号：超电实验室 （ID：SuperEV-Lab），作者：王磊 刘雅杰

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