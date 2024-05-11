中国电信宣布与 GSMA 成立全球首个 Open Gateway 联合开放实验室

IT之家 5 月 11 日消息，中国电信官方宣布，GSMA 与中国电信在京联合成立了全球首个 Open Gateway 联合开放实验室 ——GSMA-中国电信 Open Gateway Open Lab。

GSMA-中国电信 Open Gateway Open Lab 将通过向开发者提供开发工具、测试环境、产品指导和技术支持，帮助开发者更好地发挥 Open Gateway API 的潜力。

IT之家注：Open Gateway 倡议是 GSMA 于 2023 年 MWC 巴塞罗那上发布的全球通用网络应用程序可编程接口框架，旨在提供通用访问接口，方便开发者更快接入运营商网络，从而加速数字服务和应用程序的发展。

在授牌仪式上，双方还宣布 Open Lab 成立后的首次大型活动 “GSMA-中国电信 Open Gateway 编程马拉松大赛”已于 5 月 9 日正式启动，并面向全球征集开发者，开发者基于 Open Gateway 标准 API，利用在线或离线开发工具完成软件开发。大赛将依托 GSMA-中国电信 Open Gateway Open Lab 提供的支持，通过初赛的线上创意提交，复赛选拔出优秀队伍在 6 月 MWC 上海期间进行 48 小时的集中开发，并对作品进行展示和答辩，角逐出一二三等奖归属，进行颁奖典礼。奖金最高为五万元。

截至 5 月 8 日，全球代表 241 个移动网络的 49 家运营商集团已经签署了 Open Gateway 合作备忘录，覆盖全球 66% 移动连接。

值得一提的是，中国三大运营商于 2023 年 6 月签署了 Open Gateway 备忘录，并在 2024 年 3 月推出全球首个经过 GSMA 认证的 Open Gateway API：一次性密码（OTP）API。

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