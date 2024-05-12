新势力 4 月销量盘点

文｜萝辑

特斯拉入华、比亚迪暴涨、理想崛起、华为入场，是中国新能源大爆发时的关键事件，时间到了 2024 年 4 月，随着小米入局、并大批交付，新能源市场又进入了一个新的阶段。

7058 辆，小米创下了新势力首月交付量的记录，这个规模在整个新能源市场不值一提，但小米对整体市场影响的深度，远远超过这 7 千辆的市场比重。

4 月份新能源销量榜单的格局，还没有大的变化，但我们都知道，一轮新的洗牌，已经开启。

首月交付破 7 千，小米教蔚小理如何做新势力

7058 辆，对于一个起步超过 20 万元的纯电轿车，是什么概念呢？如果把极氪 001 算作轿车，此前最好的单月成绩是 7774 辆（上险量），蔚来 ET5 最佳成绩是 6836 辆，小鹏 P7 最高 6486 辆，在领头羊 Model 3 之下，小米 SU7 已经跻身新势力纯电领域的顶部。

具体的销量构成，小米 SU7 的三个配置，价格差距都比较大，但不管是 21.59 万的入门版、24.59 万的中配还是 29.99 万的顶配，都实现了走量，其中顶配比例最高，但占比也没超过一半，虽然两驱版在电压平台、智能驾驶、动力性能等方面存在短板，但仍然吸引了不少客户买单。

也就是说，SU7 以一款车型，就实现了对 20-30 万元价格区间的有效覆盖，而类似极氪品牌，需要 001 和 007 两款车才能实现。每个配置都有人买，是小米 SU7 首月破 7 千的重要原因。

那么小米的崛起，对其它新能源品牌是否造成了重大打击呢？并不一定。

小米开门红，极氪创新高？

“雷军收手吧，外面都是吉利“，这是小米 SU7 上市前广泛流传的梗，而价格公布后，SU7 热度暴涨，曾经被拿来嘲讽小米的吉利，尤其是吉利旗下定位和小米高度重叠的极氪，就成了被反嘲讽的主要对象（之一）。

而小米开门红的 4 月份，极氪的销量不但没跌，反而创下了单月交付 1.6 万辆的新高，环比增长 24%，同比大涨了 99%。不过可惜的是，极氪没有公布具体车型的销量，001 或 007 的单车销量到底有没有压住小米 SU7，还得等等看了。

此前极氪品牌最高的单月销量（上险量）是 1.2 万辆，4 月交付突破 1.6 万辆，意味着 001 和 007 两款车很可能超过 1.4 万辆（极氪 X、009 销量较低），考虑到它们和小米 SU7 的直接竞争关系，这种直接竞品同时大涨的情况，很有点反直觉。

而实际情况是，起码在当下的阶段，小米 SU7 破圈产生的泼天流量，不可避免地产生了“外溢”，很多之前并不关注电动汽车、也不熟悉极氪等品牌的人，也都难以避免地被拿来对比，而在这个过程中，也自然会产生销量转化。

当然，这也只是一个推测，极氪 001 前段时间的降价改款，以及 007 本身足够强的产品力，才是销量增长的基础，但可以肯定的是，小米的入局，目前对其它同价位的品牌来讲，并不见得是坏事。

蔚来月销重回 1.5 万 +，短期前景仍不乐观

4 月份交付 15620 辆新车，同比大涨 134.6%，环比增长 31.6%。按照蔚来官方描述，其 4 月份“位居高端纯电市场第一名”，“ET7 累计交付近 3 万辆，为中国市场 40 万元以上纯电轿车累计销量第一”。

不知详情的话，看到上面信息会觉得蔚来现状一片大好，而实际情况却远不如官方描述的那么乐观。

二代 ES6 开始交付、ET5 推出旅行版之后，蔚来去年 7 月份开始迎来了一波销量大涨，连续 3 个月交付量破 1.8 万辆，再加上整体调价的刺激，市场都在期待蔚来继理想之后，也实现月销突破 2 万辆的规模。

但这个趋势在去年四季度就戛然而止，月销规模先是掉到了 1.5 万辆左右，今年初又跌回万辆上下，如今 4 月份 15620 的交付量成绩，也仅仅只是又回到了半年前的水平，并且很长一段时间里，都不大可能冲击 2 万辆的大关了。

不过好消息是，小米的上市，至少没有导致蔚来进一步下跌，反而获得了不小的环比增长，而去年四季度一度超越蔚来的小鹏，如今却没有任何起色，4 月份交付量依然没能过万，市场内卷的环境里，蔚来还是保持了足够强的韧性。

零跑中端车型破万，彻底摆脱低端形象

15005 辆，零跑 4 月份的交付量成绩看起来并不亮眼，毕竟去年底它的月销规模曾突破 1.8 万辆，如今新车型 C10 上市后，零跑依然没有突破销量记录，似乎并不令人振奋。

但是在这次公布销量中，零跑强调了一个信息 ——C10 和 C11 交付总量过万，这意味着零跑起家时的销量支柱 ——T03，如今在零跑的销量占比进一步缩小，单看 10 万元以上中高端车型，零跑也已经稳定在了月销万辆以上的规模，基本上彻底摆脱了此前残留的低端形象。

销量结构转型后，零跑新的增长期才刚刚开始，C10 代表着零跑最终明确了大空间、高配置、低价格“平价理想奶爸车”定位，产品属性更明确，而此前零跑的标签基本只有高性价比、内卷高手这个单一的属性。

如果说 C10 是平价版的理想 L6，那么北京车展开启预售的 C16，就是平价版的理想 L8，这款车预售当天的订单就突破万台，考虑到它在 20 万内 6 座大 SUV 的稀缺属性，这款车大概率会帮零跑的规模再上一个台阶。或许在 2025 年之前，零跑就会成为有一个月销 2 万辆以上的新势力品牌。

理想 / 问界 4 月打平，但环比双双大跌

最后我们把理想、问界这两个老对手拿到一起聊。

上面提到小米 SU7 上市后，同为纯电定位的极氪、蔚来等品牌都没有受到明显冲击，那么受伤的是谁呢？虽然不能简单归因到小米上市，但理想、问界这两个标杆级别的品牌，上个月确实有了不小的下滑。

首先是理想，4 月份反超问界，以不到 700 辆的微弱优势，拿回了中国新势力品牌的交付量第一。但是具体看数字，理想 4 月交付量只有 25787 辆，同比去年 4 月份基本持平，而环比 3 月份下滑了 11%。问界的情况还要更糟，4 月份交付量 25086 辆，环比跌幅达到了 20.9%。

品牌销量每个月的起伏，是很正常的，但在各品牌普遍环比增长的 4 月份，理想和问界这两个互为主要对手的品牌双双下滑，意味着它们的份额受到了其它品牌的影响，至于小米在其中扮演了怎样的角色，就很值得玩味了。

不过不能忽视的是，同属鸿蒙智行体系的智界 S7，重新上市后终于在 4 月份实现了销量突破，交付量达到了 4546 辆，把这部分算进去的话，整个鸿蒙智行 4 月份的交付量其实是 29632 辆，华为和理想的 PK，优势依然在华为手里。

实际上，问界 4 销量下滑的原因，就是 M7 导致的，这款 1 月份破 3 万、3 月份接近 2.5 万辆的爆款，4 月交付量只有 1 万辆出头，而问界 M9 的交付量，从 3 月份的 6 千多辆暴涨到了 13391 辆，彻底超越国产宝马 X5，成为 50 万级全品类车型的销量冠军。

也就是说，即便理想 MEGA 能实现最初月销万辆左右的规划，其 50 万以上全品类冠军的目标，依然很难实现。

至于理想品牌，目前还不知道具体车型的销量数据，但全新车型 L6 已经吃掉了很多 L7、L8 的订单。4 月份的低迷，很大程度是因为 L6 还没起量，随着交付完成，理想总体的销量很快会实现回涨，但 L6/7/8/9 和 MEGA 总的销量，能否达到此前 4 万辆以上的高峰，就不好说了。

本文来自微信公众号：autocarweekly （ID：autocarweekly）

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。