全新奔驰 GLC 插混版车型完成申报：2.0T 混动系统，燃油版同款设计

IT之家 5 月 12 日消息，新款奔驰 GLC 车型于近期刚刚上市，共推出四款车型，价格区间为 45.35 万至 48.35 万元。现在，该车的插混版（IT之家注：GLC 350 eL）也在工信部完成申报，距离上市更近一步。

从外观上看，全新奔驰 GLC 插混版与燃油版差别不大，均配备点阵式格栅以及分体式大灯，尾部采用双边双出排气布局，可选装、前照灯、充电口、星徽标志、外后视镜、门把手等。

车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4826/1938/1696mm，轴距 2977mm，车身整备质量为 2420kg。

动力方面，本次申报车型搭载 2.0T 涡轮增压四缸发动机 + 电动机组成插电式混动系统，其中发动机最大功率 150kW。电池类型为磷酸铁锂，由青海弗迪电池有限公司提供。

作为参考，奔驰 GLC 燃油版车型配备了 12.3 英寸液晶仪表盘和 11.9 英寸中控屏幕，以及平底方向盘、圆形空调出风口和第二代 MBUX 智能人机交互系统等，预计插混版不会有太大变化。

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