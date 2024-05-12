今年前 4 个月，中国电动汽车在巴西市场新车销量达去年同期 8 倍

IT之家 5 月 12 日消息，据日经新闻报道，中国电动汽车在拉美市场影响力不断扩大。报道以巴西市场为例，今年前 4 个月，中国电动汽车在巴西市场新车销量达到去年同期的 8 倍。

根据巴西汽车经销商联合会的数据，巴西 4 月乘用车和轻型商用车的总销量为 208000 辆，相比去年同期增长 37%，菲亚特、大众、通用汽车以合计 50% 的份额占据前三。

从总量来看，中国汽车制造商的电动汽车、插电式混合动力汽车在巴西可说是越来越受欢迎，今年以来比亚迪、奇瑞、长城等在巴西的销量增长迅速，中国车企当地 1 月至 4 月销量达 48000 辆。

今年 3 月，比亚迪巴西生产基地综合体正式开工，一期年产能预计为 15 万辆，初期生产的车型包括比亚迪海豚、宋 Plus、元 Plus 和海鸥。据悉，比亚迪已将巴西电动汽车工厂投资额增加至 55 亿雷亚尔（IT之家注：约合 78.7 亿元人民币）。

另外，长城汽车、赛力斯也均在巴西有所布局。去年 4 月 24 日，长城汽车在巴西交付了当地首批哈弗 H6 新能源车型；去年 10 月 25 日，赛力斯在巴西圣保罗举行（拉丁美洲）品牌发布会暨万台级新能源汽车签约仪式。

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