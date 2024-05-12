关于摄影的几个常见误解

对于摄影，不少人长期以来存在很多偏见和刻板认知，有些误解“以讹传讹”，误导了不少新手。

今天为大家盘点几个比较常见的摄影误解：

1. 糖水片就是垃圾

先说结论，能拍出糖水片，就说明已经具备不错的水平了，因而武断地说糖水片是垃圾，是有失偏颇的。

糖水片比大多数人随手拍摄的照片，也比故弄玄虚、矫揉造作的照片要强得多，不少专业的摄影师也都经历过拍糖水片的阶段，甚至从事摄影行业后还一直在拍糖水片。

他们对摄影的理解就止步于此吗？

当然不是，这是为了让受众、客户满意而已。

摄影新手将拍摄糖水片作为短期目标，在这一过程中提升自己的技术也不失为一种高效率的练习手段。

2. 晴天更容易出片

对于有些题材和摄影爱好者来说，晴天确实更容易出片，不过我们不要因此忽略其他天气，像很多人不太喜欢的阴天、雨天，同样可以拍出优秀的照片，并且能营造出特殊的氛围感。

还有很多人就喜欢阴郁的天气，因为在这种场景中，光线柔和均匀，更适合某些户外题材的拍摄。

3. 拍不好照片是因为遇不到好的场景

有些人会认为自己周边环境过于普通，拍不出精彩的照片，一直抱有这种想法是不利于我们进步的。

在普通的场景中拍出有趣、有内容的照片，这才是摄影水平的体现；并且在我们熟悉的地方、熟悉的人群中，往往更能挖掘出深度内容。

4. 后期可以拯救一切

刚学会后期的摄影新手最容易出现这种想法，后期的弥补、创意固然重要，但这都是建立在前期拍摄的基础上，如果想要进一步提升照片上限，必然要在前期多下功夫。

5. 新手的第一台相机需要选择入门相机

不论在什么摄影水平上，我们最好都不要根据个人技术来选择相机，而是应该根据预算来合理选择，一般来说，新手最好选择一台预算范围内最贵、最好的相机，不论这是不是我们的第一台相机。

当然，这一前提是我们真的喜欢摄影，想要长期的培养摄影，毕竟相机不便宜，没必要花冤枉钱。

6. 三脚架无所谓，能用就行

之前很流行一种说法：三脚架的价格最好能达到相机价格的十分之一。

如果需要经常使用三脚架，选择一个趁手、耐用的三脚架还是很有必要的，在使用过程中我们就会慢慢发现，好的三脚架是对得起价格的。

另外需要注意的一点是，500 元以下的三脚架区别不是很大，如果我们短期使用，且没有特别专业要求的话，100 元出头的三脚架够用了。

7. 一万次快门理论

有一种说法是，当我们按一万次快门后，摄影水平就会出现质的改变。

这句话本是是有道理的，毕竟熟能生巧，技术的提升离不开实践，但有些人因此盲目关注快门次数，将快门次数看作是衡量技术水平的标准，这是绝对错误的。

有思考的拍摄和无意识的拍摄是绝对不一样的，我们在相信熟能生巧的理论同时，也要注意自身的思考，不要把摄影看作是一个单纯的技术性操作。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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