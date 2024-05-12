OpenAI 对 Reddit ChatGPT 子版块提起 Logo 侵权诉讼，被指责“双标”

IT之家 5 月 12 日消息，OpenAI 因其 Logo 被 Reddit 社区 r / ChatGPT 未经授权使用而对其提起侵权诉讼，此举引发网友热议，大多数人认为 OpenAI 的行为十分“双标”。

图源 Pexels

IT之家注意到，OpenAI 要求 r / ChatGPT 社区停止使用其 Logo，理由是该版块的版块头像使用了 OpenAI 的注册商标，可能会引起用户混淆。然而，OpenAI 自己在过去几年却屡遭出版商、网站和作者的版权侵犯指控，指其未经许可使用了受版权保护的内容。就在本月初，八家新闻出版商还联合起诉微软和 OpenAI 侵犯版权。这起诉讼只是 OpenAI 面临的众多法律纠纷之一，该公司此前还与《纽约时报》等媒体机构和非小说类作家打过类似的官司。

OpenAI 首席执行官萨姆・阿尔特曼 (Sam Altman) 甚至曾经公开承认，不使用受版权保护的材料几乎不可能创造像 ChatGPT 这样的工具。

当 OpenAI 要求 r / ChatGPT 社区停止使用 Logo 后，社交媒体上出现大量批评的声音，网友们讽刺 OpenAI “一边从网络上抓取内容却不标注来源，一边又对他人使用自己商标维权，简直是‘双标’（hypocritical）”。特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 也加入了讨论，称 OpenAI 的行为 “双标”。

有意思的是，OpenAI 在舆论压力下，已经悄悄撤回了针对 r / ChatGPT 的指控，并允许该社区继续使用其 Logo。不过，OpenAI 的法律团队要求在社区显眼位置添加声明：“使用 OpenAI Logo 需经 OpenAI 许可；OpenAI 商标的所有权归 OpenAI 所有。”

拥有超过 540 万用户的 r / ChatGPT 是 Reddit 上规模最大的社区之一，或许是来自社区用户的强烈反对促使 OpenAI 改变了主意，放弃了这场并不占理的侵权诉讼。

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