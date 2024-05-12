中国首款自研洲际客机 C929 新进展：准备年底申请适航审定工作

IT之家 5 月 12 日消息，据参考消息报道，中国自主研制的首款洲际客机 C929 有新进展。

中国民航上海航空器适航审定中心副主任、C919 型飞机型号合格审定审查组组长揭裕文 9 日表示，中国商飞正开展适航申请前的相关工作，预计年底向民航局提出型号合格证申请。上海审定中心也介入前期研究中，早期介入能为更好地建立标准、发现技术难题奠定基础。

另据香港《文汇报》报道，中国商飞客服公司副总经理佟宇表示，C929 正稳步推进初步设计，相信“在不久的将来就会见到 C929 的原型机”。佟宇还估计 C929 试飞可能“很快”，已经开始准备申请有关的适航审定工作，计划今年年底向民航局提交申请。

IT之家注意到，上个月中国商飞发布消息称，C929 项目联合攻关启动大会 4 月 15 日在中国商飞公司召开。与会专家分为总体气动、机体结构、复材结构、航电电气、机械系统、推进系统等六个专题组，开展为期一周的研讨。

C929 是我国首款按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式远程宽体客机。C929 基本型座级 280 座，航程 12000 公里，可以广泛满足全球国际间、区域间航空客运市场需求。

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