江铃福特新款领睿 / 领裕完成工信部申报，新增插混动力车型

江铃福特领裕：长宽高分别为 4920/1930/1760mm，轴距为 2865mm。此次在工信部亮相的仅有插混版本，其同样采用 1.5T 发动机 + 电动机的组合，发动机最大功率为 110kW，电动机峰值功率为 160KW。