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江铃福特新款领睿 / 领裕完成工信部申报，新增插混动力车型

2024/5/12 23:00:34 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 5 月 12 日消息，在工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第 383 批）中，江铃福特两款 SUV 车型迎来“电动化”—— 新款领裕、领睿的插混版车型同时完成申报。

两款新车都换用了福特最新的家族式设计风格，外观多处采用撞色设计，黑色外观件更具运动感。江铃福特领睿定位为紧凑型 SUV，江铃福特领裕定位中型 SUV。IT之家汇总两款新车参数信息大致如下：

  • 江铃福特领睿：长宽高分别为 4685/1935/1706（燃油）1710（插混）mm，轴距 2726mm。其动力提供 1.5T 发动机、1.5T 发动机 + 电动机两种形式，发动机的最大功率为 110kW，电动机峰值功率为 160KW

  • 江铃福特领裕：长宽高分别为 4920/1930/1760mm，轴距为 2865mm。此次在工信部亮相的仅有插混版本，其同样采用 1.5T 发动机 + 电动机的组合，发动机最大功率为 110kW，电动机峰值功率为 160KW。

值得一提的是，国产版本的福特烈马（Bronco）即为江铃福特生产，售价 29.98 万元起。

  • 远湾 299800 元

  • 墨钻 315800 元

  • 墨钻大脚越野版 365800 元

  • 长滩 337800 元

  • 长滩大脚越野版 387800 元

  • 荒地 399800 元

  • 大沼泽地 438800 元

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关键词：江铃福特福特

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