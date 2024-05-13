消息称高通骁龙 8 Gen 4 芯片正进行重新设计以迎战苹果，目标频率 4.26GHz

IT之家 5 月 13 日消息，据消息源 jasonwill101 透露，高通公司目前正在重新设计骁龙 8 Gen 4 处理器，新的目标频率为 4.26GHz，这一变化主要是为了应对苹果 M4 / A18 / Pro 处理器。

据悉，高通公司对重新设计的处理器保持乐观，他们认为得益于台积电的 3 纳米“N3E”工艺，骁龙 8 Gen 4 的确有望能够达到相关目标频率。

不过IT之家注意到，高通骁龙 8 Gen 4 并不支持可扩展矩阵扩展（SME）功能，考虑到苹果已经采用 ARMv9 架构且支持“可扩展矩阵扩展”技术（Scalable Matrix Extension，简称 SME），而高通竞品缺乏相关特性，因此骁龙 8 Gen 4 处理器的 4.26GHz 的新目标频率可能是为了弥补性能差距，不过看起来手机制造商似乎需要采用更大的散热片面积，才能让骁龙 8 Gen 4 持续以高性能运行。

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