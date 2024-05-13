科技昨夜今晨 0513：世界首例猪肾移植患者手术近两个月后去世；中国首款自研洲际客机 C929 新进展，准备年底申请适航审定工作；腾讯 QQ / 微信上线地震预警功能

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2024 年 5 月 13 日星期一，今天的重要科技资讯有：

1、滴滴回应 7 分钟路程收 1414 元：初步判断是司机误输导致

近日，一名上海网友在滴滴小程序中发现有一条未支付信息，竟然是 2017 年的一张 1414 元的出租车出行单子。滴滴出行 回应称，经排查，初步判断是当时司机误输入 2 遍导致。>> 查看详情

2、Steam 在越南被封禁

越南媒体 Vietnam.net 指出，封锁可能与当地游戏开发商的维权行动相关。由于 Steam 平台拥有海量游戏，且无需经过越南政府审批，而越南本土游戏开发商的作品则需要经过严格的审查，这导致了本地游戏难以与 Steam 平台竞争。>> 查看详情

3、世界首例猪肾移植患者手术近两个月后去世，死因未公布

全球首位接受猪肾移植的患者理查德・斯拉曼 (Richard Slayman) 不幸于周六去世，享年 62 岁。斯拉曼于今年 3 月在麻萨诸塞州总医院接受了这项历时四个小时的移植手术，并于两周后 (4 月 2 日) 出院。医院方面强调，没有迹象表明斯拉曼先生的突然离世是由移植手术引起的。>> 查看详情

4、二十年以来最强地磁暴来袭，我国多地可见极光

据国家空间科学中心消息，北京时间 2024 年 5 月 11 日 2:00-8:00，地磁发生强烈扰动，Kp 指数连续 6 小时达到最强地磁暴等级（Kp=9），为 2004 年 11 月以来最强地磁暴。此次地磁暴事件是由 8-9 日爆发的多个全晕日冕物质抛射到达地球共同引起，预计未来 11-13 日地磁仍将维持在大地磁暴水平。>> 查看详情

5、我国已建成世界最大实时地震观测网

据科技日报报道，5 月 12 日是我国第 16 个全国防灾减灾日，从全国防灾减灾日首届防震减灾科普主场活动上了解到，国家地震烈度速报与预警工程已经完工，我国建成世界最大的实时地震观测网。>> 查看详情

6、中国首款自研洲际客机 C929 新进展：准备年底申请适航审定工作

中国民航上海航空器适航审定中心副主任、C919 型飞机型号合格审定审查组组长揭裕文 5 月 9 日表示，中国商飞正开展适航申请前的相关工作，预计年底向民航局提出型号合格证申请。>> 查看详情

7、比亚迪张卓：海洋网今年新车很多，海狮 07 DM-i 有望年底推出

据懂车帝 5 月 12 日报道，比亚迪海洋网销售事业部总经理张卓在采访中介绍了海洋网全年的产品规划。他表示，“年底会根据市场的反馈，储备海狮 07 的 DM-i 版本。”>> 查看详情

8、腾讯 QQ / 微信上线地震预警功能，首批支持四川省及周边 50 公里内地区

据“腾讯”官方公众号，腾讯 5 月 12 日为 QQ 平台上线地震预警功能，同时还升级了微信平台预警功能及“四川省地震预警平台微信小程序”，实现四川全省 5 级以上地震在震后 5-15 秒发布地震预警的能力，目前相关预警功能仅支持四川省（四川及周围 50 公里的地震信息）。>> 查看详情

9、消息称京东即时零售品牌“小时达”将升级为“秒送”

据蓝鲸新闻报道，承载京东即时零售的品牌名“小时达”，即将正式升级为“秒送”，品牌升级或将于几日后正式官宣。>> 查看详情

10、官方回应“理想 L9 误将广告识别成真车致追尾”热议：后续会改进软件系统

5 月 11 日，微博“理想 L9 误将广告识别成真车致追尾”话题引起热议，一位湖北襄阳的理想 L9 车主声称，在高速上开启了辅助驾驶系统，车辆在行驶中检测到高处广告牌上的小货车图片，突然急刹导致追尾。目前理想汽车相关负责人已经回应声称事故原因“的确是车载系统将广告图片误识别为实车”，“后续会改进软件系统”。>> 查看详情

11、iPhone AI 大升级：消息称苹果即将与 OpenAI 达成协议，iOS 18 用上 ChatGPT

彭博社记者马克・古尔曼（Mark Gurman）5 月 11 日发文表示，苹果即将与 OpenAI 达成协议，为今年的新 iOS 系统提供一些生成式 AI 功能（如聊天机器人）。>> 查看详情

12、魅族 21 Note 手机规格曝光：1.5K 144Hz OLED 直屏，5500 毫安时电池 66W 有线充电

魅族 Flyme AIOS 暨魅族 21 Note 手机特种兵发布会将于 5 月 16 日举行，目前博主 @数码闲聊站曝光了其中魅族 21 Note 手机的规格参数信息，

整理如下：

SoC：高通骁龙 8 Gen 2

屏幕：1.5K 144Hz OLED 护眼直屏

RAM：16GB

电池：5500 毫安时，支持 66W 有线充电

此外，该机将搭载白色面板，配备金属中框，使用玻璃机身，支持光学指纹及 Aicy 灵动环。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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