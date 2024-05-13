四川：到 2027 年报废汽车回收量较 2023 年将翻一倍，二手车交易量预期增长 50%

IT之家 5 月 13 日消息，四川省人民政府近日印发《四川省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》，其中提出到 2027 年四川省报废汽车回收量将较 2023 年增加一倍，二手车交易量较 2023 年增长 50%，废旧家电回收量较 2023 年增长 35%。

此外，相关方案重点关注三类产品，包括汽车、家电产品、家装消费品。关于汽车方面，将联动汽车生产企业、新车二手车销售企业、金融机构等开展汽车以旧换新促销活动，同时将“采取科学划定限行区域”、“强化路检路查”、“定期排放检测方式”加快淘汰老旧车辆。

参考IT之家昨日报道，中国汽车流通协会昨天披露了 2024 年 4 月全国二手车市场交易量数据，在经历了 3 月份的小高峰之后，4 月呈现出一定幅度的波动，上月全国二手车市场交易量 167.90 万辆，环比下降 1.83%，同比增长 14.68%，交易金额为 1110.99 亿元。

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